  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

بريطانيا: استدعاء جونسون للمحكمة بسبب الكذب بشأن بريكست

تاريخ النشر: 29/05/2019 - 14:48

بريطانيا: استدعاء جونسون للمحكمة بسبب الكذب بشأن بريكست
(أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

أمر قاض بريطاني باستدعاء وزير الخارجية السابق، بوريس جونسون، إلى المحكمة، بسبب الكذب خلال حملة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عام 2016.

وقالت القاضية مارغوت كولمان، اليوم الأربعاء، إن جونسون سيتم استجوابه حول ما إذا كان قد كذب أثناء الحملة عندما قال إن بريطانيا تساهم بـ 350 مليون جنيه إسترليني (442 مليون دولار) للاتحاد الأوروبي كل أسبوع.

وكان قد طلب محامون يمثلون شخصا يرفع دعوى قضائية خاصة على جونسون من محكمة ويستمنستر الجزئية استدعاء السياسي البارز.

وقالت القاضية إن المزاعم ضد جونسون "غير مثبتة"، لكنها أضافت أن من الصواب إصدار أمر استدعاء.

يشار إلى أن جونسون منافس بارز في السباق على قيادة حزب المحافظين، وسيصبح رئيسًا للوزراء إذا فاز في تلك المنافسة.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#بوريس جونسون
#بريكست

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الجيش الجزائري يجدد دعواته لتعجيل الانتخابات الرئاسية
الجيش الجزائري يجدد دعواته لتعجيل الانتخابات الرئاسية

2019-05-29

اليمين المتطرف يتراجع بالانتخابات الأوروبية في هولندا
اليمين المتطرف يتراجع بالانتخابات الأوروبية في هولندا

2019-05-29

الملك عبدالله لكوشنر: لا سلام إلا بإقامة دولة فلسطينية
الملك عبدالله لكوشنر: لا سلام إلا بإقامة دولة فلسطينية

2019-05-29

الأكثر قراءة

إيقاف برنامج

إيقاف برنامج "شيخ الحارة" في مصر بسبب "الخروج عن القيم"

2019-05-28
الليكود و

الليكود و"كولانو" يخوضان الانتخابات بقائمة مشتركة.. كاحلون خامسًا

2019-05-28
تحليلات: مصاعب تشكيل الحكومة مؤشر على نهاية نتنياهو

تحليلات: مصاعب تشكيل الحكومة مؤشر على نهاية نتنياهو

2019-05-28
حوار | الأسير المحرر غطاس: الأسرى يريدون إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة

حوار | الأسير المحرر غطاس: الأسرى يريدون إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة

2019-05-28
المصادقة على قانون حل الكنيست بالقراءة الأولى

المصادقة على قانون حل الكنيست بالقراءة الأولى

2019-05-28