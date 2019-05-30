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المكسيك: مصرع 21 شخصا في تصادم حافلة بشاحنة

تاريخ النشر: 30/05/2019 - 06:40

المكسيك: مصرع 21 شخصا في تصادم حافلة بشاحنة
(أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

لقي 21 شخصا مصارعهم، وأصيب 30 آخرون، على الأقل، بإصابات متفاوتة، يوم أمس الأربعاء، في حادث سير وقع في المكسيك.

وقع الحادث من جراء تصادم حافلة تقل حجاجا وشاحنة في ولاية فيراكروز في شرقي المكسيك، بحسب السلطات المحلية.

وقالت المسؤولة عن الدفاع المدني في الولاية، غوادالوبي أوسورنو إنه تم انتشال 17 حثة من حافلة الركاب، واثنتين أخريين من الشاحنة، مضيفة أن اثنين من المصابين قد توفيا لاحقا.

وكان ركاب الحافلة في طريق عودتهم إلى ولاية تشياباس الجنوبية بعد زيارة حجّ إلى كنيسة غوادالوبي في مكسيكو.

ووقع الحادث على طريق سريع يمرّ عبر منطقة جبليّة فيها قمم يبلغ ارتفاعها أكثر من 2000 متر، وحيث يؤدّي الضباب في أحيان كثيرة إلى صعوبة في الرؤية خلال القيادة.

يذكر أ،هوفي العام 2006، لقي أكثر من 50 شخصا مصارعهم في المنطقة نفسها، عندما سقطت حافلتهم في وادٍ جرّاء مشكلة في الفرامل.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#المكسيك
#حادث سير

المكسيك: مصرع 21 شخصا في تصادم حافلة بشاحنة

المكسيك: مصرع 21 شخصا في تصادم حافلة بشاحنة

من عرب 48

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