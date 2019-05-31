ترامب يواجه تدفق المهاجرين من المكسيك بالعقوبات الاقتصادية

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، استخدام وسائل عملية ضد المكسيك التي يتهمها بالتساهل في ملف الهجرة السرية، معلنا أنه سيفرض اعتبارا من 10 حزيران/يونيو، رسوما جمركية على كل السلع الواردة من الجارة الجنوبية.

وأعلن ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 5 بالمئة على المنتجات القادمة من المكسيك بهدف الحيلولة دون تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المشتركة.

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "اعتبارًا من 10 حزيران/ يونيو، سيبدأ فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على كافة المنتجات القادمة من المكسيك، وهذا الإجراء سيستمر حتى توقف تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى بلدنا".

وأضاف: "هذه الرسوم الجمركية ستزداد تدريجيًا إلى حين حل مشكلة الهجرة غير القانونية". كما أصدر ترامب بيانًا، شرح فيه أسباب فرض رسوم جمركية على المكسيك، وأشار إلى أن الأخيرة لم تفعل شيء لوقف المهاجرين غير القانونيين القادمين من بلدان أميركا اللاتينية.

وأكد أن تلك الرسوم ستزداد بنسبة 5 بالمئة كل شهر، وستستمر حتى 25 بالمئة بحلول الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وشدد ترامب أنه سيتم إلغاء تلك الرسوم فورًا في حال إيقاف المسكيك للمهاجرين.

وفي بيان أصدره البيت الأبيض، أوضح ترامب أن الرسوم الجمركيّة قد ترفع إلى عشرة بالمئة بحلول الأول من تموز/ يوليو، ثم خمس نقاط مئوية شهريا بما لا يتجاوز الـ25 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر، إذا لم توقف المكسيك "إلى حدّ كبير تدفّق الأجانب غير الشرعيّين عبر أراضيها".

وأضاف أن الولايات المتحدة تحتفظ بحقّ سَحب هذه الرسوم "وفقًا لتقديرها الخاصّ".

ورد الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بدعوة نظيره الأميركي إلى الحوار. وكتب في رسالة "أبلغكم بأنني لا أريد المواجهة (...) أقترح تعميق الحوار والبحث عن بدائل لمشكلة الهجرة".

وكانت المكسيك وصفت إعلان ترامب أولا بـ"الكارثيّ". وقال المسؤول في وزارة الخارجيّة المكسيكية، خيسوس سياذي، للصحافيين "إنه (أمر) كارثي. هذا التهديد إذا نُفّذ سيكون في منتهى الخطورة (...) إذا حصل ذلك، يجب أن نردّ بقوّة".

ويطالب ترامب، الذي تعرض لانتقادات بسبب سياساته المناهضة للهجرة، ببناء جدار للحد من "الهجرة غير القانونية وتهريب المخدرات" على الحدود مع المكسيك.