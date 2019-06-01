إسبانيا تعتقل شبكة مغربية لتهريب القاصرين

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم السبت، أنها اعتقلت شبكة تهريب قاصرين مغاربة، على متن زوارق خشبية وأخرى مطاطية، أو تخبئهم في حافلات وشاحنات لإدخالهم بطريقة غير شرعية إلى البلاد.

وقال الحرس المدني الإسباني، إن الشبكة كانت تنشط بنقل القاصرين بشكل خاص إلى برشلونة وبيلباو وفالنسيا.

وأشار الحرس المدني إلى أن "المعتقلين ال16، وجميعهم يحملون الجنسية المغربية، كانوا ينشطون انطلاقا من المغرب وانطلاقا من منطقة كامبو جبل طارق" في اقليم كاديكس في الأندلس (جنوب).

وحين يصل الفتيان الى الأراضي الإسبانية، كان المهربون يحصلون منهم أو من عائلاتهم على مبلغ يراوح بين 600 و800 يورو لتسهيل نقلهم الى أقاليم برشلونة أو بيلباو أو فالنسيا، بحسب بيان الحرس.

وكان تحقيق تناول مجموعة أولى في إشبيلية (جنوب) حين لاحظ الحرس المدني أن 253 قاصرا فروا من مركز ايواء العام 2018.