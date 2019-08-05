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الصين: السيول تودي بحياة 12 شخصا

تاريخ النشر: 05/08/2019 - 16:51

الصين: السيول تودي بحياة 12 شخصا
صورة توضيحية
عرب ٤٨ ووكالات

لقى 12 شخصا مصارعهم، واعتبر شخص واحد في عداد المفقودين، وذلك في أعقاب سيول ضربت موقعا سياحيا شهيرا وسط الصين، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم، الإثنين.

وذكر تلفزيون الصين المركزي، اليوم، أن سائحين حوصروا أو جرفتهم المياه بعد أن تسببت أمطار غزيرة مساء الأحد في مضيق "دوهبي" بمقاطعة خبي.

وقال تلفزيون الصين إن السلطات تمكن من إنقاذ 61 شخصا.

كانت سلطات مقاطعة هيفنغ قد أصدرت إشعارًا الشهر الماضي بحظر دخول المركبات والأفراد المنطقة غير المطورة حيث يقع المضيق في منطقة بينغشان.

وجاء في الإشعار أن المنطقة لا تملك الشروط المناسبة لاستقبال السياح.

رغم عدم تطويره، يجذب ممر دوهبي السائحين الذين يحرصون على استقلال القوارب في مياهه الصافية، بصحبة أدلاء لا يحملون ترخيصا.

ولا تزال عمليات البحث جارية عن المفقودين.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#الصين
#سيول

من عرب 48

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