روحاني: نؤيد المحادثات مع واشنطن ولكن بعد رفع العقوبات

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن طهران تؤيد المحادثات مع واشنطن، ولكن بعد رفع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وقال روحاني في تصريحات نُقلت مباشرة على التلفزيون الرسمي إن بلاده "تؤيّد المحادثات والمفاوضات، وإذا كانت الولايات المتحدة فعلاً تريد التحاور، عليها قبل أي شيء آخر أن ترفع كل العقوبات".

وصرّح روحاني من وزارة الخارجية بعد لقائه الوزير محمد جواد ظريف أن إيران مستعدّة لإجراء محادثات بغضّ النظر عمّا إذا كانت الولايات المتحدة طرفاً في الاتفاق النووي التاريخي.

وتابع روحاني "سواء يريدون (الأميركيون) الانضمام إلى الاتفاق النووي أم لا، فالأمر يعود لهم" في إشارة إلى الاتفاق المبرم عام 2015 في فيينا بين إيران والقوى العظمى.

وكان قد أكد وزير الخارجية الإيراني، يوم أمس الإثنين، تقارير تفيد بأنه رفض دعوة للقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض الشهر الماضي.