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أفغانستان: 18 قتيلا و100 مصابا حصيلة انفجار مركبة مفخخة

تاريخ النشر: 07/08/2019 - 13:02

أفغانستان: 18 قتيلا و100 مصابا حصيلة انفجار مركبة مفخخة
(أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا تفجير مركبة مفخخة، صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة الأفغانية، كابل، إلى 18 قتيلا، على الأقل، كما وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 100.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" المحلية عن مصدر أمني تأكيده مقتل ما لا يقل عن 18 شخصًا، وإصابة أكثر من 100 آخرين، في هجوم لطالبان استهدف مقرًا للشرطة، في العاصمة الأفغانية كابل، صباح الأربعاء.

وبحسب تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وشهود عيان، يمكن سماع نيران أسلحة خفيفة في أعقاب الانفجار.

وكانت قد انفجرت السيارة المفخخة قرب مدخل مركز للشرطة في غرب كابل قرابة الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (04:30 ت غ)، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، وحيد الله ميار، قد قال في وقت سابق، اليوم، إن 95 شخصا، على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بينهم نساء وأطفال قد نقلوا إلى المستشفى.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.


#أفغانستان
#كابل
#مركبة مفخخة

من عرب 48

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