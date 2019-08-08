ليست آمنة: العفو الدولية تحذر من السفر إلى الولايات المتحدة

حذّرت منظمة العفو الدولية، من يخططون للسفر إلى الولايات المتحدة، من اتخاذ هذه الخطوة، بسبب الهجمات المسلحة المتزايدة التي تشهدها البلاد.

وطالب بيان صدر عن المنظمة الدولية، يوم أمس الأربعاء، من قرر السفر إلى الولايات المتحدة بتوخي الحذر الشديد بسبب "الهجمات المسلحة المتزايد التي تقع بين الحين والآخر".

وقال البيان "تحذر منظمة العفو الدولية الجميع في كافة أنحاء العالم من السفر الولايات المتحدة، وتطالبهم بتوخي الحذر الشديد إذا ما قرروا السفر إليها".

كما طالب البيان من سيسافرون للولايات المتحدة بالابتعاد عن المناطق المزدحمة، لا سيما الفعاليات الثقافية ودور العبادة والمدارس ومراكز التسوق المختلفة، وتوخي الحذر أثناء تواجدهم بالبارات المحلية والملاهي الليلية ومراكز القمار.

وأشار البيان إلى أن "زوار الولايات المتحدة قد يكونون تحت خطر أكبر من حيث كونهم هدفًا لعنف مسلح له علاقة بجنسيتهم، وعرقهم، والبلد الذي قدموا منه، ولميولهم الجنسية".

ولفت البيان إلى التزامات الولايات المتحدة أمام قانون حقوق الإنسان الدولي فيما يخص حماية الزائرين من العنف المسلح، مشيرًا إلى أن واشنطن لم تتحرك من أجل الإيفاء بهذه المسؤولية.

تجدر الإشارة أنه قتل 31 شخصا، وجرح العشرات في عمليتي إطلاق نار في تكساس وأوهايو، السبت الماضي.

كما أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار، الأحد، أثناء تجمعهم في متنزه غربي مدينة شيكاغو بولاية إلينوي.

والإثنين الماضي، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإقرار تشريع يفرض إجراء فحص أمني لمشتري الأسلحة النارية على خلفية هجومي السبت. وألقى اللوم على الثقافة التي تساهم فيها ألعاب الفيديو العنيفة، و"الخبايا المظلمة" لوسائل التواصل الاجتماعي في تطرف مرتكبي عمليات إطلاق النار الجماعية.

بايدن: ترامب يؤجج سعير تفوق العرق الأبيض

اتّهم جو بايدن، أبرز مرشّحي الحزب الديموقراطي للانتخابات التمهيديّة الرئاسيّة الأميركيّة، الأربعاء الرئيس ترامب بأنّه "أجّج سعير تفوّق العرق الأبيض"، وذلك بعد حادثة إطلاق النّار في إل باسو.

واستخدم بايدن تعابير قاسية ضدّ الرئيس الجمهوري، وذلك خلال خطاب ألقاه بإطار حملته الانتخابيّة في بيرلينغتون بولاية أيوا، قائلاً إنّ ترامب "تبنّى علنًا وبدون وازع، الاستراتيجيّة السياسيّة (المتمثّلة بـ) الكراهية والعنصريّة والقسمة".

وندّد بايدن بالخطاب "السامّ" لترامب، قائلاً "سواء بلغةٍ واضحة أو مشفّرة، أجّج هذا الرئيس سعير تفوّق العرق الأبيض في هذه البلاد".

وأضاف "لدينا مشكلة مع هذا المَدّ المتصاعد لتفوّق العرق الأبيض في الولايات المتحدة، ولدينا رئيس يُشجّعه".