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عدد الوفيات في هولندا زاد بنحو 400 خلال موجة حارة

تاريخ النشر: 09/08/2019 - 13:22

عدد الوفيات في هولندا زاد بنحو 400 خلال موجة حارة
(أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

قالت وكالة الإحصاءات الوطنية في هولندا اليوم، الجمعة، إن عدد الوفيات في البلاد خلال الموجة الحارة التي اجتاحت أوروبا في الآونة الأخيرة وسجلت مستويات قياسية زاد بنحو 400 عنه في أي أسبوع عادي خلال فصل الصيف.

وذكرت الوكالة أن 2964 شخصا إجمالا توفوا في هولندا خلال الأسبوع الذي بدأ يوم 22 يوليو تموز، أي أعلى بنسبة نحو 15 في المئة عن أي أسبوع عادي في الصيف.

وكانت درجات الحرارة متقلبة في جميع أنحاء أوروبا خلال الموجة الحارة في أواخر يوليو تموز. وتجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في هولندا للمرة الأولى منذ بدء التسجيل.

وقال الباحثون إن عدد الوفيات في هولندا خلال ذلك الأسبوع قورن بمعدل الوفيات خلال موجتين حارتين في 2006 كانتا من بين أطول الموجات الحارة على الإطلاق في البلاد.

 


#هولندا
#موجة الحر
#وفيات
#درجة الحرارة

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