إيران تكشف عن منظومة دفاع جوي جديدة لرصد الطائرات المسيرة

كشفت إيران، اليوم، السبت، عن منظومة دفاع جوي جديدة قادرة، وفق السلطات، على رصد طائرات مسيّرة وصواريخ في نطاق 400 كيلومتر، على ما ذكرت وكالات أنباء إيرانية.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث ضاعفت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة من ضغوطها على إيران.

وانسحبت واشنطن في 2018 من الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015 في فيينا، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها. وازداد منسوب التوتر بين الدولتين بعد تعرض سفن في الخليج إلى أعمال تخريب وهجمات، بالإضافة إلى إسقاط طهران طائرة مسيّرة أميركية.

وأوضحت وكالة "إسنا" شبه الرسمية أنّ منظومة "فلق" هي النسخة المحلية المجدّدة من رادار المراقبة "غاما"، في إشارة إلى منظومة روسية كان جرى تصديرها سابقًا إلى إيران.

وأضافت "إسنا" أنّ "غاما" لم تستخدم بسبب "العقوبات" والنقص في قطع الغيار و"عدم إمكانية الطواقم الأجنبية من إصلاحها".

وأعلن قائد الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، أنّ هذه المنظومة "قادرة على رصد وكشف صواريخ كروز، طائرات خفية ومسيّرة وصواريخ بالستية" في نطاق 400 كيلومتر.

ولم تذكر الوكالة المكان الذي جرت فيه إزاحة الستار عن المنظومة.

ونشرت إيران في آذار/ مارس 2016، في أعقاب التوقيع على الاتفاق النووي، منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-300، فيما قالت وكالة مهر الإيرانية إنّ "فلق قابلة للاتصال بشبكة الدفاع الجوي الموحدة وتكمل التغطية الرادارية لمنظومة إس-300".