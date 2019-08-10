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بسبب رياح قوية.. إلغاء رحلات طيران ومقتل امرأة في أستراليا

تاريخ النشر: 10/08/2019 - 09:15

بسبب رياح قوية.. إلغاء رحلات طيران ومقتل امرأة في أستراليا
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ ووكالات

ألغت مطارات رئيسية في مدينتي سيدني وملبورن، أكبر مدينتين في أستراليا، رحلات أمس الجمعة بعد اجتياح رياح عاتية ولايات جنوب شرق البلاد مما أدى إلى مقتل امرأة وإلحاق أضرار بأسطح المباني وانقطاع الكهرباء.

وقالت الشرطة إن المرأة توفيت بعد سقوط شجرة على سيارتها أثناء سيرها في ولاية فيكتوريا في جنوب شرق البلاد. ونقُل طفلان وسائق السيارة إلى المستشفى.

واقتلعت الرياح القوية سقف دار للمسنين بالقرب من نيوكاسل في ولاية نيو ساوث ويلز المجاورة. وتجاوزت سرعة الرياح التي اجتاحت أنحاء في المنطقة 100 كيلومتر في الساعة.

كما تسببت في انقطاع الكهرباء عن نحو 10 آلاف منزل في ولاية جنوب أستراليا بينما ألغت مطارات في سيدني وملبورن أكثر من 60 رحلة بسبب الرياح القوية.

وحذر مكتب الأرصاد من أن الأحوال الجوية السيئة ستستمر على الأرجح حتى مطلع الأسبوع.

 


#أستراليا
#مقتل امرأة
#إلغاء رحلات طيران
#رياح قوية

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