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تنزانيا: مصرع 57 شخصا حرقا في انفجار صهريج وقود

تاريخ النشر: 10/08/2019 - 13:49

تنزانيا: مصرع 57 شخصا حرقا في انفجار صهريج وقود
(تويتر)
عرب ٤٨ ووكالات

لقي 57 شخصا، على الأقل، مصارعهم صباح اليوم، السبت، في انفجار شاحنة صهريج شرقي تنزانيا.

وقال مفوض الشرطة الإقليمي، ستيفن كابوي، لقناة "عزم" التلفزيونية المحلية إن 57 شخصا، على الأقل، احترقوا حتى الموت بعد انفجار شاحنة صهريج لنقل الوقود في بلدة موروغورو شرقي البلاد.

وأضاف أن كثيرين آخرين يعالجون بعد أن أصيبوا بحروق.

قال شهود عيان في موروغورو، التي تقع على بعد حوالي 200 كيلومتر من دار السلام المركز الاقتصادي لتنزانيا، لأسوشيتد برس إن عشرات المواطنين تجمعوا حول شاحنة صهريج الوقود بعد أن تعرضت لحادث في وقت مبكر من اليوم السبت.

وأضافوا أن المواطنين كانوا يحاولون سرقة الوقود عندما اشتعلت النيران في الصهريج.

وعلم أنه بعيد انقلاب الشاحنة على الرصيف، هرع سائقو الدراجات النارية التي تعمل بالأجرة إلى مكان الحادث لسرقة الوقود المتسرب، على غرار عدد من سكان المدينة.

يشار إلى أن حوادث دامية مماثلة سبق أن حصلت في باكستان، في حزيران/ يونيو عام 2017، حيث أدى اشتعال النيران في شاحنة صهريج تنقل نفطا في وسط باكستان إلى مصرع 123 شخصا وإصابة أكثر من مئة آخرين.

وفي أيلول/ سبتمبر من العام 2015 أدى انفجار شاحنة صهريج انحرفت عن مسارها في جنوب السودان إلى مصرع أكثر من 182 شخصا حرقا.


#تنزانيا

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