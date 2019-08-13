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استهداف مطار "أبها" السعودي بمسيرات الحوثي

تاريخ النشر: 13/08/2019 - 16:48

استهداف مطار "أبها" السعودي بمسيرات الحوثي
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات

أعلنت جماعة الحوثي، استهداف مطار "أبها" الدولي، جنوبي السعودية بعدة طائرات مسيرة، فيما ادعى التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسيّرة "مفخخة" أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، على محافظة عمران اليمنية، شمالي العاصمة صنعاء.

وأفادت فضائية "الإخبارية" السعودية، بأن جماعة الحوثي أطلقت طائرة بدون طيار مفخخة من صنعاء، سقطت بمحافظة عمران على المناطق المدنية.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية، إن "ميليشيا الحوثي تكرر أكاذيبها بإعلانها استهداف مطار أبها السعودي"، حسب المصدر ذاته.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، إن "سلاح الجو المسير نفذ عدة عمليات هجومية على مطار أبها الدولي".

وأضافت القناة أنه تم تنفيذ الهجمات بطائرات مسيرة نوع قاصف 2K، دون مزيد من التفاصيل.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي، المسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

ومنذ آذار/ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف حزيران/ يونيو 2019.


#السعودية
#اليمن
#مطار أبها

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