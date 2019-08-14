الـ"إف بي آي" يعتقل شابا خطط لقتل أفراد شرطة بشكل جماعي

عرب ٤٨ / أ ف ب

كشف مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي)، اليوم الأربعاء، اعتقال شاب أبيض في الثامنة عشر من عمره منذ يومين، في أعقاب تخطيطه لتنفيذ عملية إطلاق نار ضد أفراد الشرطة.

وقال الـ"إف بي آي"، إن عناصره الذين داهموا منزل جاستين أولسين، في ولاية أوهايو، عثروا على 25 قطعة سلاح ناري ونحو عشرة آلاف رصاصة.

وادعت السلطات في شكوى رفعتها الإثنين ضد أولسن، أن الشاب نشر على الموقع الإلكتروني "منتدى آي-فاني" الذي يضم نحو 4400 مشترك، رسائل تمجد عمليات القتل الجماعي، وتدعو إلى مهاجمة مراكز تنظيم الأسرة. وكتب في واحدة من هذه الرسائل "أطلقوا النار على كل موظف فدرالي".

وعند تفتيش منزل والده في بوردمان شرقي ولاية أوهايو، عثر رجال الشرطة في غرفة نوم والده على 15 بندقية هجومية وعشرة مسدسات نصف آليو وذخائر وملابس تمويه.

واعترف المشتبه به بأنه نشر تعليقات تتضمن تهديدات على الإنترنت لكنه أكد أن الأمر لم يكن أكثر من "مزاح".

وكانت عمليتا إطلاق نار أسفرتا عن سقوط 22 قتيلا في الثالث من آب/ أغسطس في الباسو بولاية تكساس وتسعة قتلى في دايتون بأوهايو.