الكرملين: "جواسيس أجانب يراقبون العلماء الروس على مدار الساعة"

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، على لسان الناطق باسمه، ديميتري بيسكوف، إن جواسيس أجانب يراقبون العلماء الروس "على مدار 24 ساعة"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وذكر بيسكوف، أن "التجسس العلمي والصناعي أمر فعلي، يتم على مدار 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع، ويستهدف علماءنا خصوصا الشباب"، مع إقراره أن بعض التوصيات المنصوص عليها في المرسوم قد تبدو "مفرطة".

وشدد على ضرورة الحفاظ "على اليقظة" لأن "أجهزة الاستخبارات الأجنبية في حالة استنفار".

بدورها، قالتوزارة التعليم والبحث إن المرسوم "يعكس ممارسة عالمية" إزاء سلوك العلماء الأجانب.

وتأتي هذه الأقوال عن الكرملبن، في وقت تصاعد فيه غضب الباحثين الروس من قيود جديدة "ذات طابع سوفياتي" عليهم، تحدّ تواصلهم مع الخارج، إذ توصي وزارة التعليم والبحث في مرسوم، بتعزيز القيود على اللقاءات التي يشارك بها أجانب وبالحد من زياراتهم إلى مباني المعاهد الروسية ومن استخدامهم للأجهزة الإلكترونية.

وطلبت الوزارة كذلك حيازة تصريح مسبق من الإدارة لكل لقاء خارج ساعات العمل مع أي زميل من بلد آخر، وكتابة تقرير حول هذا اللقاء.

وندد باحثون روس بتلك الإجراءات "العبثية وغير الواقعية" التي "ستزيد من عزلة" روسيا وتضر بعملهم، وأعربوا عن خشيتهم من العودة إلى الحقبة السوفياتية، حينما كان يمنع العلماء من التواصل مع زملائهم الأجانب إلا بمرافقة طرف ثالث.

واعتبر مساعد مدير أكاديمية العلوم الروسية، أليكسي خوخلوف، أن تلك التوصيات تناقض هدف السلطات جذب المزيد من الطلاب الأجانب إلى روسيا وتسهيل توظيفهم فيها.

وتخشى الأوساط العلمية الروسية منذ سنوات من النفوذ المتصاعد لأجهزة الامن القوية في عملهم. ودين العديد من الباحثين بـ"الخيانة العظمى" و"التجسس" في قضايا مثيرة للجدل.