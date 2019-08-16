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الاجتماعات الإسرائيلية – الإماراتية للتنسيق وتبادل المعلومات

تاريخ النشر: 16/08/2019 - 06:13

الاجتماعات الإسرائيلية – الإماراتية للتنسيق وتبادل المعلومات
كاتس في الإمارات
عرب ٤٨ ووكالات

قال مسؤولون أميركيون إن كلا من الإمارات وإسرائيل عقدتا اجتماعات سرية في الشهور الأخيرة لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود لمواجهة ما يعتبرانه "التهديد المتزايد" لإيران.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الخميس، عن مسؤولين أميركيين، وصفوا بأنهم على إطلاع بالترتيبات الدبلوماسية، قولهم إن واشنطن هي التي رتبت هذه الاجتماعات خلال الأشهر الأخيرة.

وجاء أن المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، برايان هوك، هو الذي نظم هذه الاجتماعات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله إن الاجتماع الأول عُقد في ربيع العام الحالي، وعقد اجتماع آخر في الآونة الأخيرة؛ غير أنه لا يمكن معرفة مواعيد ومواقع الاجتماعات غير المعلنة.

ولفت مسؤولون آخرون إلى أن هذه الاجتماعات كانت معروفة لعدد قليل من الأشخاص داخل الحكومة الأميركية.

وأوضح المسؤولون الأميركيون أنهم يهدفون إلى تعزيز التعاون الدبلوماسي والعسكري والاستخباري في التعامل مع إيران.

ورفض مسؤولون إماراتيون التعليق؛ كما لم يرد المسؤولون الإسرائيليون على طلب التعليق.

وذكر مسؤول أمريكي سابق، أن هوك يريد مساعدة إسرائيل والإمارات في حث دول أخرى في أوروبا والشرق الأوسط على اتخاذ موقف صارم بشأن طهران؛ لكن ما يعقد الأمور هو أن الإمارات لديها قنوات خلفية دبلوماسية خاصة مع إيران.

يذكر في هذا السياق، أن وزير وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد دخل الإمارات في وقت سابق من هذا العام لحضور مؤتمر للأمم المتحدة، وقال الأسبوع الماضي إنه التقى بـ"شخصية رفيعة المستوى" في الحكومة الإماراتية.

 


#الإمارات
#إسرائيل
#برايان هوك
#يسرائيل كاتس

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