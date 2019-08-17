  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

ألاسكا: الانهيارات الأرضية تسد الطريق أمام 300 سائح

تاريخ النشر: 17/08/2019 - 11:20

ألاسكا: الانهيارات الأرضية تسد الطريق أمام 300 سائح
(أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

أدت الانهيارات الأرضية نتيجة الأمطار الغزيرة إلى إغلاق الطريق الوحيد إلى منتزه "دينالي ناشيونال بارك أند بريزيرف" في ولاية ألاسكا الأميركية، مساء الجمعة، واحتجاز نحو 300 سائح علقوا في داخل المنتزه.

وقال المسؤول الإعلامي في المنتزه، بول أوليغ، لوكالة "أسوشيتد برس"، اليوم السبت، إنه يجري العمل على توفير ممر لإجلاء السائحين العالقين بحلول مساء اليوم.

وأصدرت السلطات في ألاسكا تحذيرات للسلكان في عدة مدن من إمكانية حدوث فيضانات، بسبب ارتفاع منسوب المجاري المائية جراء الهطول الغزير للأمطار خلال الأيام القلائل الماضية.

وكانت قد أعلنت هيئة سكك حديد ألاسكا، الجمعة، أنها علقت بعض خدماتها بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر نينانا، حسب المصدر نفسه.

وتم تعليق خدمة نقل الركاب والشحن عبر المنطقة المتضررة من الأمطار حتى وقت متأخر من يوم الإثنين على أقرب تقدير، حسبما ذكرت السكك الحديدية في بيان.


#ألاسكا
#انهيارات أرضية

حوارات

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب
مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب

2019-08-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

آلاف المكسيكيات يتظاهرن ضد اغتصاب الشرطة لقاصرات
آلاف المكسيكيات يتظاهرن ضد اغتصاب الشرطة لقاصرات

2019-08-17

سورية: مقتل سيدة وأطفالها الستة في غارة لقوات النظام
سورية: مقتل سيدة وأطفالها الستة في غارة لقوات النظام

2019-08-17

عمر وطليب بين عنصرية ترامب والاحتلال الإسرائيلي
عمر وطليب بين عنصرية ترامب والاحتلال الإسرائيلي

2019-08-17

الأكثر قراءة

القدس: استشهاد فتى برصاص الاحتلال وإصابة آخر بجراح حرجة

القدس: استشهاد فتى برصاص الاحتلال وإصابة آخر بجراح حرجة

2019-08-16
شهيد وإصابة مستوطنين بعملية دهس جنوب بيت لحم

شهيد وإصابة مستوطنين بعملية دهس جنوب بيت لحم

2019-08-16
إسرائيل تُصادق على زيارة عضو الكونغرس طليب للضفة المُحتلّة

إسرائيل تُصادق على زيارة عضو الكونغرس طليب للضفة المُحتلّة

2019-08-16
رغم حزنها لإلغاء الزيارة.. الجدّة طليب تؤيد موقف حفيدتها

رغم حزنها لإلغاء الزيارة.. الجدّة طليب تؤيد موقف حفيدتها

2019-08-16
برشلونة يستخدم ورقة جديدة لاستعادة نيمار

برشلونة يستخدم ورقة جديدة لاستعادة نيمار

2019-08-16