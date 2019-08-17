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90 يوما مهلة لـ"هواوي" للشراء من موردين أميركيين

تاريخ النشر: 17/08/2019 - 19:54

90 يوما مهلة لـ"هواوي" للشراء من موردين أميركيين
(أ ب)
عرب ٤٨

قالت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين دون أن تُسمّهما، إنه من المتوقع أن تمدد وزارة التجارة الأميركية، مهلة تسمح لشركة "هواوي تكنولوجيز" بالشراء من شركات توريد أميركية حتى تستطيع خدمة عملائها الحاليين.

وذكر المصدران أنه سيتم تمديد ”الترخيص العام المؤقت“ لهواوي، لفترة 90 يوما.

وسيأتي التمديد ليجدد اتفاقا من المقرر أن ينتهي في 19 آب/ أغسطس الجاري، لتظل هواوي قادرة على الاحتفاظ بشبكات الاتصالات الحالية وتوفير تحديثات لبرامج هواتف هواوي المحمولة.

وقال أحد المصدرين إن من المتوقع أن يتحدث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مع نظيره الصيني شي جين بينغ مطلع الأسبوع الجاري.

وكانت وزارة التجارة الأميركية قد سمحت في بادئ الأمر لهواوي بشراء بعض السلع أميركية الصنع في أيار/ مايو، بعد وقت قصير من إدراج الشركة على قائمتها السوداء بهدف الحد من أثر ذلك على عملائها الذين يشغل كثيرون منهم شبكات في الريف الأميركي.

وما تزال هواوي ممنوعة من شراء قطع غيار ومكونات أميركية لتصنيع منتجات جديدة، دون الحصول على تصاريح خاصة إضافية.


#هواوي تكنولوجيز
#شركات توريد أميركية

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