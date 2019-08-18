  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إجلاء 4 آلاف شخص من كبرى جزر الكناري نتيجة تفشي حريق الغابات

تاريخ النشر: 18/08/2019 - 21:32

إجلاء 4 آلاف شخص من كبرى جزر الكناري نتيجة تفشي حريق الغابات
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أجلت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، آلاف الأشخاص من منطقة سياحية في جزيرة جران كناريا، كبرى جزر أرخبيل الكناري، عقب اتساع نطاق حريق غابات اندلع أمس السبت، ليتخطى 1500 هكتار.

وحذر رئيس منطقة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس في بيان من أن الحريق "عنيف للغاية" وأنه "حاليا غير قابل للاحتواء أو السيطرة".

وتطرق إلى احتمال القيام بعمليات إجلاء إضافية، لا سيما عند منطقة "لاكروا دي تيخيدا" الموقع الجبلي الشهير بمناظره الخلابة في وسط كبرى جزر الكناري.

ويشارك أكثر من 600 رجل إطفاء و11 طائرة في مكافحة هذا الحريق الذي أجبر السلطات على قطع عشرات الطرق في هذه الجزيرة من أرخبيل الكناري. كما أن الأحوال الجوية سيئة مع رياح قوية ودرجات حرارة مرتفعة.

وأضاف توريس "ستكون الساعات القليلة المقبلة مهمة للغاية لأن توقعات الطقس خلال الليل ليست جيدة".

واندلع الحريق بعد أيام قليلة من تمكن رجال الإطفاء من احتواء حريق في المنطقة نفسها ما أدى إلى إجلاء مئات الأشخاص أمس.


#حريق
#جزر الكناري
#إسبانيا

حوارات

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جونسون يلغي سريان قوانين الاتحاد الأوروبي في بريطانيا
جونسون يلغي سريان قوانين الاتحاد الأوروبي في بريطانيا

2019-08-18

حكومة جبل طارق ترفض الطلب الأميركي بمصادرة الناقلة الإيرانية 
حكومة جبل طارق ترفض الطلب الأميركي بمصادرة الناقلة الإيرانية 

2019-08-18

كشمير: الهند تعتقل الآلاف وتستمر بفرض قيودها الأمنية
كشمير: الهند تعتقل الآلاف وتستمر بفرض قيودها الأمنية

2019-08-18

الأكثر قراءة

جديدة المكر: مقتل امرأة طعنا واعتقال زوجها

جديدة المكر: مقتل امرأة طعنا واعتقال زوجها

2019-08-17
غارات إسرائيلية على غزة وإطلاق قذيفة باتجاه بلدات إسرائيلية

غارات إسرائيلية على غزة وإطلاق قذيفة باتجاه بلدات إسرائيلية

2019-08-17
انقطاع الاتصال مع طالبة عربية في التخنيون خلال جولة في أثيوبيا

انقطاع الاتصال مع طالبة عربية في التخنيون خلال جولة في أثيوبيا

2019-08-17
الموسو قبيلة تحكمها النساء ولا تعرف الأبوة

الموسو قبيلة تحكمها النساء ولا تعرف الأبوة

2019-08-17
عيلبون: مساع لوأد الفتنة بعد اعتداء جماعي

عيلبون: مساع لوأد الفتنة بعد اعتداء جماعي

2019-08-17