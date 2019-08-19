  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

ترامب: محادثات متقدمة مع طالبان لسحب قواتنا من أفغانستان

تاريخ النشر: 19/08/2019 - 09:26

ترامب: محادثات متقدمة مع طالبان لسحب قواتنا من أفغانستان
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، إن بلاده تجري محادثات وصفها بـ"جيدة جدا" مع كل من حركة طالبان والحكومة الأفغانية بهدف إبرام اتفاق سلام يتيح للولايات المتحدة سحب قواتها من هذا البلد.

وقال ترامب للصحافيين في نيو جيرسي: "نجري محادثات جيدة جدا مع طالبان. نجري محادثات جيدة جدا مع الحكومة الأفغانية"، مكررا بذلك ما سبق وأعلنه، يوم الجمعة، من إحراز تقدم في المفاوضات الرامية لإنهاء التدخل العسكري الأميركي المستمر في أفغانستان منذ 18 عاما.

وكان ترامب عقد الجمعة اجتماعا في نادي الغولف الذي يملكه في مدينة بدمينستر بولاية نيو جيرسي حيث يقضي عطلته الصيفية، تناول المفاوضات الجارية مع طالبان وشارك فيه كل من وزير الدفاع مارك إسبر، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الجنرال جوزف دانفورد، بحسب البيت الابيض.

وحضر اللقاء أيضا مستشار الأمن القومي جون بولتون، والمبعوث الأميركي الخاص للمفاوضات مع طالبان زلماي خليل زاد.

وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، هوغان هيدلي، عقب الاجتماع إن "المباحثات تركزت حول المفاوضات المستمرة، واتفاق السلام والمصالحة مع طالبان وحكومة أفغانستان. جرى الاجتماع بشكل جيد جدا وستستكمل المباحثات".

وعقب تصريح هيدلي كتب ترامب على تويتر "انتهيت للتو من اجتماع جيد جدا حول أفغانستان. نتطلع كما يفعل الكثيرون في الجانب الآخر من هذه الحرب المستمرة منذ 19 عاما لإبرام اتفاق ... إذا كان ذلك ممكنا".

وتتزايد التوقعات بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تسحب بموجبه الولايات المتحدة جنودها البالغ عددهم 14 ألفا من أفغانستان بعد حرب دامت نحو عقدين وتحوّلت إلى مستنقع.

وقال ترامب للصحافيين "سنخفض (هذا العدد) أكثر قليلا ثم سنقرر ما إذا كنا سنبقى لوقت أطول أم لا".

وأضاف "هذا الأمر سيعتمد على طالبان، وسيعتمد على الحكومة الأفغانية"، مؤكدا أن أجهزة الاستخبارات الأميركية ستبقى في أفغانستان بعد انسحاب القوات العسكرية الأميركية.

وقال ترامب "أعتقد أنه من المهم أن نستمر في ممارسة عمليات الاستخبارات هناك".

وتبذل واشنطن قصارى جهدها لإنهاء تدخلها العسكري المستمر منذ 2001 في هذا البلد، حيث تكبدت أكثر من تريليون دولار، ويعرب ترامب منذ توليه الرئاسة عن رغبته بسحب جنوده من هناك.

في المقابل، سيترتب على طالبان الالتزام بمجموعة من الضمانات الأمنية المختلفة، بما في ذلك عدم السماح بأن تصبح أفغانستان ملاذا للمسلحين كما حصل مع تنظيم القاعدة لفترة طويلة.

لكن الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان لن يؤدي بحد ذاته إلى إنهاء الحرب، إذ يتعين على طالبان عقد اتفاق آخر مع حكومة كابول.

 


#أفغانستان
#أميركا
#طالبان
#ترامب
#قوات
#سحب

حوارات

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

طهران تحذر واشنطن من احتجاز ناقلتها النفطية
طهران تحذر واشنطن من احتجاز ناقلتها النفطية

2019-08-19

ترامب: إعلان الشق السياسي من "صفقة القرن" بعد انتخابات الكنيست
ترامب: إعلان الشق السياسي من "صفقة القرن" بعد انتخابات الكنيست

2019-08-19

الدنمارك ترفض بيع غرينلاند للولايات المتحدة
الدنمارك ترفض بيع غرينلاند للولايات المتحدة

2019-08-19

الأكثر قراءة

العثور على جثة الطالبة آية نعامنة في أثيوبيا

العثور على جثة الطالبة آية نعامنة في أثيوبيا

2019-08-18
غزّة: الاحتلال يستهدف مجموعة شبّان بقذائف دبابة ومروحية

غزّة: الاحتلال يستهدف مجموعة شبّان بقذائف دبابة ومروحية

2019-08-18
جديدة المكر: تشييع جثمان ضحية جريمة القتل ووقفة احتجاجيّة

جديدة المكر: تشييع جثمان ضحية جريمة القتل ووقفة احتجاجيّة

2019-08-18
انتشال جثامين 3 شهداء وجريح جراء القصف شمال قطاع غزة

انتشال جثامين 3 شهداء وجريح جراء القصف شمال قطاع غزة

2019-08-18
تحليلات: هجوم إسرائيلي شديد بغزة يُصعد التوتر بالضفة

تحليلات: هجوم إسرائيلي شديد بغزة يُصعد التوتر بالضفة

2019-08-18