  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

واشنطن تجري تجربة صاروخية كانت محظورة طيلة 30 عاما

تاريخ النشر: 19/08/2019 - 22:08

واشنطن تجري تجربة صاروخية كانت محظورة طيلة 30 عاما
(أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الإثنين، أن الجيش الأمريكي أجرى تجربة تحليق لطراز من الصواريخ كان محظورا منذ أكثر من 30 عاما بموجب معاهدة تخلت عنها كل من الولايات المتحدة وروسيا هذا الشهر.

أجريت التجربة قبالة ساحل ولاية كاليفورنيا يوم أمس، الأحد، وتشكل استئنافا لسباق التسلح الذي يخشى بعض المراقبين أن يفاقم التوترات بين واشنطن وموسكو.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قالت إنها ما زالت مهتمة بالسيطرة المفيدة على الأسلحة، ولكنها تشكك في رغبة موسكو الالتزام ببنود المعاهدة.

وقالت وزارة الدفاع إنها أجرت تجربة على نسخة معدلة من صاروخ يطلق برا للصاروخ كروز توماهوك البحري.

وأوضحت أن الصاروخ أطلق من جزيرة سان نيكولاس وأصاب هدفه بدقة بعدما حلق لأكثر من 500 كيلومتر.

وكان الصاروخ مسلحا برأس حربية تقليدية وليست نووية.


#البنتاغون
#تجربة صاروخية

حوارات

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

السودان: نقابات تعدّ رفض "العسكري" لمرشح رئاسة القضاء "انتكاسة خطيرة"
السودان: نقابات تعدّ رفض "العسكري" لمرشح رئاسة القضاء "انتكاسة خطيرة"

2019-08-19

تقرير: واشنطن فقدت هيمنتها العسكرية في المحيط الهادئ
تقرير: واشنطن فقدت هيمنتها العسكرية في المحيط الهادئ

2019-08-19

مصر: الإعدام لـ6 أشخاص بزعم تأسيس خلية مسلحة
مصر: الإعدام لـ6 أشخاص بزعم تأسيس خلية مسلحة

2019-08-19

الأكثر قراءة

العثور على جثة الطالبة آية نعامنة في أثيوبيا

العثور على جثة الطالبة آية نعامنة في أثيوبيا

2019-08-18
جديدة المكر: تشييع جثمان ضحية جريمة القتل ووقفة احتجاجيّة

جديدة المكر: تشييع جثمان ضحية جريمة القتل ووقفة احتجاجيّة

2019-08-18
غزّة: الاحتلال يستهدف مجموعة شبّان بقذائف دبابة ومروحية

غزّة: الاحتلال يستهدف مجموعة شبّان بقذائف دبابة ومروحية

2019-08-18
خال القتيلة أمينة فرحات: الشرطة لم توفر الحماية للضحية

خال القتيلة أمينة فرحات: الشرطة لم توفر الحماية للضحية

2019-08-18
مخطط لإقامة مطار دولي غرب باقة الغربية وجت

مخطط لإقامة مطار دولي غرب باقة الغربية وجت

2019-08-18