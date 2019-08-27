أوغلو: الحكومة الإسرائيلية بدأت ألاعيب قذرة مع اقتراب الانتخابات

اعتبر وزير الخارجية التركية، مولود تشاووش أوغلو، الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية بدأت مجددا "الألاعيب القذرة" التي تقوم بها قبل كل معركة انتخابية.

جاءت تصريحات أوغلو في تغريدة على تويتر ردا على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي قال إنه أمر بإعداد حزمة من الإجراءات لوقف الأنشطة التركية في القدس المحتلة.

وبحسب أوغلو فإن بلاده ستواصل مساعدة الفلسطينيين في القدس المحتلة، وقال "سنواصل مساعدة إخوتنا في عاصمة فلسطين القدس الشرقية المحتلة، ولن نتخلى عن الدفاع عن القضية الفلسطينية".

وقال أوغلو إنه بسبب المشاريع التنموية والمساعدات الإنسانية والأنشطة الاجتماعية والثقافية لتركيا في القدس، فإن الساسة اليمينيين المتطرفين في إسرائيل يهاجمون بلاده قبيل كل استحقاق انتخابي.