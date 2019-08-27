  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

أوغلو: الحكومة الإسرائيلية بدأت ألاعيب قذرة مع اقتراب الانتخابات

تاريخ النشر: 27/08/2019 - 00:02

أوغلو: الحكومة الإسرائيلية بدأت ألاعيب قذرة مع اقتراب الانتخابات
(الأناضول)
عرب ٤٨ ووكالات

اعتبر وزير الخارجية التركية، مولود تشاووش أوغلو، الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية بدأت مجددا "الألاعيب القذرة" التي تقوم بها قبل كل معركة انتخابية.

جاءت تصريحات أوغلو في تغريدة على تويتر ردا على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي قال إنه أمر بإعداد حزمة من الإجراءات لوقف الأنشطة التركية في القدس المحتلة.

وبحسب أوغلو فإن بلاده ستواصل مساعدة الفلسطينيين في القدس المحتلة، وقال "سنواصل مساعدة إخوتنا في عاصمة فلسطين القدس الشرقية المحتلة، ولن نتخلى عن الدفاع عن القضية الفلسطينية".

وقال أوغلو إنه بسبب المشاريع التنموية والمساعدات الإنسانية  والأنشطة الاجتماعية والثقافية لتركيا في القدس، فإن الساسة اليمينيين المتطرفين في إسرائيل يهاجمون بلاده قبيل كل استحقاق انتخابي.


#مولود تشاووش أوغلو
#القدس المحتلة

حوارات

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

طهران ترفض اقتراح ماكرون بشأن برنامجها الصاروخي
طهران ترفض اقتراح ماكرون بشأن برنامجها الصاروخي

2019-08-27

لماذا تثير حرائق الأمازون أزمة للبرازيل والعالم؟
لماذا تثير حرائق الأمازون أزمة للبرازيل والعالم؟

2019-08-27

ليبيا: إحباط هجوم لقوات حفتر لاستعادة السيطرة على غريان
ليبيا: إحباط هجوم لقوات حفتر لاستعادة السيطرة على غريان

2019-08-27

الأكثر قراءة

نصر الله للإسرائيليين: نتنياهو يشتغل في الانتخابات ويلعب بدمائكم

نصر الله للإسرائيليين: نتنياهو يشتغل في الانتخابات ويلعب بدمائكم

2019-08-25
حالة الطقس: موجة حارة والتحذير من التعرض لأشعة الأشعة

حالة الطقس: موجة حارة والتحذير من التعرض لأشعة الأشعة

2019-08-25
الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط

الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط "هجوم إيراني بطائرات مسيرة" من سورية

2019-08-25
سقوط طائرتين إسرائيليّتين مسيّرتين في الضاحية الجنوبية

سقوط طائرتين إسرائيليّتين مسيّرتين في الضاحية الجنوبية

2019-08-25
أم الفحم: تصريح مدع ضد قاتل أمه

أم الفحم: تصريح مدع ضد قاتل أمه

2019-08-25