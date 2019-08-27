روحاني يرفض عرض ترامب ويشترط رفع العقوبات عن إيران

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي على الولايات المتحدة الأميركية رفع كل العقوبات غير المشروعة المفروضة على طهران التي ستواصل تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، إذا لم ترفع العقوبات الأميركية.

وقال روحاني في خطاب بث مباشرة عبر التلفزيون الحكومي "الخطوة هي رفع جميع العقوبات. عليكم أن ترفعوا جميع العقوبات غير القانونية وغير العادلة والخاطئة ضد الأمة الإيرانية".

وشدد الرئيس الإيراني أنه بحال لم ترفع واشنطن العقوبات عن طهران فلن يتغير الوضع الراهن. وتابع روحاني أن "إيران لم ترغب مطلقا في امتلاك أسلحة نووية".

وقال روحاني "سنواصل تقليص التزاماتنا في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ، إذا لم يجر ضمان مصالحنا".

ورفض روحاني فكرة اللقاء مع ترامب قبل رفع جميع العقوبات عن إيران

وتأتي تصريحات روحاني، ردا على أقوال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في ختام قمة مجموعة السبع التي عقدت في فرنسا، إذ أعلن ترامب أنه مستعد للقاء روحاني خلال أسابيع، سعيا لمفاوضات محتملة للتوصل إلى تسوية للأزمة الراهنة المرتبطة بالملف النووي الإيراني، تشمل تخفيف العقوبات المشددة عن طهران، وذلك بوساطة تقودها دول أوروبية.

وردا على سؤال عن إمكانية عقد لقاء مع روحاني، قال الرئيس الأميركي إن من المنطقي بالنسبة له أن يعقد محادثات مع روحاني خلال أسابيع إذا كانت الظروف مواتية لذلك.

وفي إشارة إلى إمكانية تخفيف العقوبات التي تفرضها بلاده على إيران في إطار اتفاق محتمل، قال ترامب إن دولا عدة ستقدم خط ائتمان لإيران لتسيير أمورها بضمان نفطها، مؤكدا في الوقت نفسه أنه ليس منفتحا على منحها تعويضا عن العقوبات التي أفضت إلى وقف صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير، وفق ما تقول واشنطن.