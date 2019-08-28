  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

المكسيك: 23 قتيلا في حريق يرجح أنه متعمد

تاريخ النشر: 28/08/2019 - 15:36

المكسيك: 23 قتيلا في حريق يرجح أنه متعمد
شرطة مكسيكية - صورة توضيحية (أب)
عرب ٤٨ ووكالات

لقي 23 شخصا مصارعهم، وأصيب 13 آخرون في حريق في حانة في مدينة كواتساكوالكوس، في ولاية فيراكروز شرقي المكسيك، ويرجح أنه متعمد.

وقال المدعي العام إن بين القتلى ثماني نساء، موضحا أن نيابة فيراكروز التي تعد من أكثر المناطق تضررا من العنف المرتبط بتهريب المخدرات، فتحت تحقيقا في الحادث.

وأضاف المدعي العام، في بيان، أن الحريق الذي اندلع ليل الثلاثاء "ربما هو نتيجة هجوم".

وذكرت تقارير وسائل الإعلام إن الحريق اندلع عقب قيام مهاجمين باقتحام الحانة، وإلقاء عبوات حارقة.

وقال حاكم فيراكروز في تغريدة إن "الجريمة الشائنة التي وقعت قبل قليل في كواتساكوالكوس لن تمر دون عقاب".

وفي أعقاب الحريق هرع عدد كبير من الأهالي إلى المكان، كما تجمعت قوات من الشرطة ومركبات الطوارئ أمام الحانة التي بدت متفحمة من الداخلي.

يشار إلى أن فيراكروز تعتبر من المناطق التي تشهد أسوأ أعمال العنف في المكسيك، وموقعها الإستراتيجي على ساحل المكسيك يجعلها طريقا لتجار المخدرات والمهربين الذين ينقلون مهاجرين غير قانونيين إلى الولايات المتحدة. وكثيرا ما تندلع في تلك الولاية معارك دامية بين كارتيلات المخدرات المتنافسة والعصابات.


#المكسيك

حوارات

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

القوات الحكومية تسيطر على مطار عدن الدولي وتتوغل في المدينة
القوات الحكومية تسيطر على مطار عدن الدولي وتتوغل في المدينة

2019-08-28

جونسون يعلن نيته تعليق البرلمان لمنع تحرك المعارضة ضد بريكست
جونسون يعلن نيته تعليق البرلمان لمنع تحرك المعارضة ضد بريكست

2019-08-28

11 قتيلا بأفغانستان وأميركا تواصل المحادثات مع طالبان
11 قتيلا بأفغانستان وأميركا تواصل المحادثات مع طالبان

2019-08-28

الأكثر قراءة

"نصر الله ألزم نفسه علنا وإسرائيل تعتبر تهديداته جدية"

2019-08-27
الحاجّ علي حمدان مصلح... حافظًا لذاكرة

الحاجّ علي حمدان مصلح... حافظًا لذاكرة "الزاوية" والقرى الأماميّة

2019-08-27
طيرة الكرمل: أربعون متطرفًا يهوديًا يعتدون على طلاب عرب

طيرة الكرمل: أربعون متطرفًا يهوديًا يعتدون على طلاب عرب

2019-08-27
جريدة بريطانية: هجوم الضاحية استهدف

جريدة بريطانية: هجوم الضاحية استهدف "وسائل لتحسين دقّة الصواريخ"

2019-08-27

"هجوم الضاحية عطّل مشروع حزب الله لتطوير صواريخه"

2019-08-27