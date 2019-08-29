  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

روسيا تنفي علاقتها باغتيال ضابط حاربها في الشيشان

تاريخ النشر: 29/08/2019 - 10:48

روسيا تنفي علاقتها باغتيال ضابط حاربها في الشيشان
زليمخان خانغوشفيلي (فيسبوك)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن الكرملين، أمس الأربعاء، أن "لا علاقة له" باغتيال ضابط سابق في القوات الخاصة الجورجية يعيش في المنفى، في برلين، حيث قُتل يوم الجمعة الماضي، في وضح النهار، برصاص مجهولين.

ويُعد الضابط السابق زليمخان خانغوشفيلي (40 عاما)، من أشد الذين حاربوا القوات الروسية أثناء اجتياحها الثاني للشيشان في السنوات الأولى من الألفية الثانية، بعد محاولتين فاشلتين لاغتياله في السابق، كانت إحداهما فغي جورجيا، مما اضطره إلى الهروب قبل 4 أعوام.

وأوقفت الشّرطة شخصا (49 عاما) من جمهورية الشيشان حيث شنّت روسيا حربين دمويتين حتى العام 2009، للاشتباه بدوره في عملية الاغتيال.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنّ "هذه القضية ليس لها علاقة بالدولة الروسية أو الوكالات الرسمية".

وتابع "أنفي في شكل قاطع اي رابط بين عملية القتل والمسؤولين الروس"، مشيرا إلى أن وزارة خارجية بلاده معنية أكثر بالتعليق على توقيف شخص روسي على صلة بالقضية.

وأشارت وسائل إعلام المانية الى اعتقاد سائد بأنّ حادثة القتل مرتبطة بالماضي العسكري للضحية.

وذكر الموقع الإلكتروني لمجلة "شبيغل" أنّ برلين تحقق في القضية عن كثب بحثا عن أدلة أنّ وكالات مخابرات أجنبية تورطت في حادث الاغتيال.

وأبلغ مسؤول أمني المجلة أنّهم "متأكدين 100 بالمئة" أن روسيا تقف خلف الحادث.

وتابع "إذا تبين أن دولة مثل روسيا تقف العمل، سنكون بصدد قضية سكريبال ثانية بكل عواقبها".

واتهم الغرب مرارا روسيا بتدبير عمليات قتل واغتيال في الخارج شملت الجواسيس السابقين الكسندر ليتفنينكو وسيرغي سكريبال في بريطانيا.

والجمعة، اقترب القاتل من الخلف من خانغوشفيلي الذي كان في طريقه للمسجد وأطلق عليه الرصاص مرتين قبل أن يهرب على متن دراجة، حسب ما أفاد شاهد وصف العملية "بالإعدام".

وذكرت تقارير أنّ الضحية كان من المحاربين القدامي في حرب الشيشان الثانية بين عامي 1999 و2009، حيث شغل منصب قائد ميداني من العام 2001 إلى 2005 قبل أن ينضم لوحدة مكافحة الإرهاب الجورجية.

وفي العام 2012، شاركت وحدته لـ"مكافحة الإرهاب" في عملية ضد مسلحين احتجزوا رهائن في منطقة لوبوتا غورغي على الحدود مع جمهورية داغستان الروسية.

وكتبت مجلة "شبيغل" نقلا عن مصادر جورجية و"أوكرانية" أنّ الضحية اخترق تنظيمات إسلامية ومرّر معلومات للسلطات.

لكنّ السلطات الروسية صنّفته عضوا في تنظيم "غمارة القوقاز" الجهادي، على ما قالت المجلة.


#زليمخان خانغوشفيلي
#الكرملين
#الشيشان
#روسيا

حوارات

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تبديلات عسكرية للجيش الصيني تسبق المظاهرات في هونغ كونغ
تبديلات عسكرية للجيش الصيني تسبق المظاهرات في هونغ كونغ

2019-08-29

4 قتلى للحشد الشعبي بهجوم مسلح لـ"داعش" في الأنبار
4 قتلى للحشد الشعبي بهجوم مسلح لـ"داعش" في الأنبار

2019-08-29

اليمن: الحوثيون يقصفون مطار أبها وقوات حكومية تتقدم بعدن
اليمن: الحوثيون يقصفون مطار أبها وقوات حكومية تتقدم بعدن

2019-08-29

الأكثر قراءة

انفجاران في غزة: ثلاثة شهداء من الشرطة

انفجاران في غزة: ثلاثة شهداء من الشرطة

2019-08-28
تهويل إسرائيلي من الحرب مقابل رد حزب الله المدروس

تهويل إسرائيلي من الحرب مقابل رد حزب الله المدروس

2019-08-28
الجيش اللبناني يطلق النار على طائرات إسرائيلية مُسيّرة

الجيش اللبناني يطلق النار على طائرات إسرائيلية مُسيّرة

2019-08-28
تكنولوجيا إسرائيلية للسيطرة على الطائرات المسيرة واستخلاص معلومات منها

تكنولوجيا إسرائيلية للسيطرة على الطائرات المسيرة واستخلاص معلومات منها

2019-08-28
انفجارا غزة: استنفار وترقب لنتائج التحقيق

انفجارا غزة: استنفار وترقب لنتائج التحقيق

2019-08-28