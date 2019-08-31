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بعد 20 عاما: بدء محاكمة مخططي اعتداءات 11/9 بالعام 2021

تاريخ النشر: 31/08/2019 - 15:37

بعد 20 عاما: بدء محاكمة مخططي اعتداءات 11/9 بالعام 2021
اعتداءات 11/9 في نيويورك (أرشيف - أ.ب.)
عرب ٤٨ / وكالات

قررت محكمة عسكرية أميركية بدء محاكمة خمسة متهمين بالتخطيط لاعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001، بعد عشرين عاما من وقوع هذه الاعتداءات، أي في العام 2021. وبين الذين سيجري محاكمتهم خالد شيخ محمد، وهو العقل المدبر للاعتداءات.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم، السبت، عن القاضي العسكري، العقيد شون كوهين، من القوات الجوية قوله، أمس، إن "المحاكمة ستبدأ في 11 كانون ثان/يناير 2021، في ’معسكر العدل’ في قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا". وحدد القاضي ذلك التاريخ بهدف اختيار هيئة محلفين عسكرية.

وقد تم تضمين إعلان التاريخ في أمر جدولة محاكمة مؤلف من 10 صفحات، أوضح أن المدعين أمامهم مهلة حتى أول تشرين الثاني/أكتوبر للحصول على الوثائق والمواد اللازمة لفرق الدفاع.

ولم تؤكد أي من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ومحامي الدفاع والادّعاء هذه المعلومات في الوقت الحاضر.

وسيحاكم شيخ محمد، الباكستاني الجنسية، مع 4 آخرين متهمين في ذات القضية، ويواجهون جميعا عقوبة الإعدام في حال أدينوا بالتهم الموجهة لهم. ومن بين تلك التهم الأرهاب واختطاف الطائرات والقتل.

وحصلت الهجمات التي تبناها تنظيم "القاعدة" عندما اختطفت 4 طائرات، وتم تغيير مسارها، فصدمت اثنتان منها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، وثالثة مبنى البنتاغون في واشنطن، فيما تحطمت الرابعة في بنسلفانيا. وتسببت تلك الهجمات في مقتل نحو 3 آلاف شخص.


#الولايات المتحدة
#محكمة عسكرية
#اعتداءات 11/9
#خالد شيخ محمد

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