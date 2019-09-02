أميركا: قتلى و34 مفقودا في اشتعال زورق بكاليفورنيا

لقي "بعض الأشخاص" مصارعهم، وفُقِد 34 آخرون، اليوم الإثنين، بعد اندلاع حريق على متن زورق تجاري قبالة ساحل كاليفورنيا الجنوبي، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

وقال الكابتن، برايان ماكغراث، من قسم إطفاء فينتورا كاونتي، لصحيفة "ديلي بيست"، إن هناك وفيات، لكنه قال إنه لا يستطيع الإعلان عن عدد القتلى.

WATCH: Fatalities have been confirmed in the Southern California diving boat fire, @VCFD tells CBS News; authorities say five passengers have been rescued with approximately 30 still unaccounted for https://t.co/jSaAvpxwuK pic.twitter.com/2qrbojNlBa — CBS Evening News (@CBSEveningNews) September 2, 2019

وذكر المسؤول في خفر السواحل الأميركية، ماثيو كرول، أن خمسة من أفراد الطاقم الذين كانوا نائمين على سطح الزورق؛ تم إنقاذهم الإثنين قرب جزيرة سانتا كروز، التي تقع على بعد حوالي 140 كيلومتر من لوس أنجلوس. وعانى أحدهم من جروح طفيفة، مضيفا أن 34 راكبا كانوا نائمين تحت السطح في عداد المفقودين.

الزورق يحترق (أ ب)

واستخدم خفر السواحل، وما يزال، مروحيات وزوارق صغيرة وزوارق شراعية سريعة لتنفيذ دوريات في المنطقة، من أجل عمليات البحث والإنقاذ.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن خفر السواحل أنه أرسل عدة زوارق لمساعدة أكثر من 30 شخص "في محنة" قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أن الأشخاص الذين كانوا على متن المركب مفقودون.

(أ ب)