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أميركا: قتلى و34 مفقودا في اشتعال زورق بكاليفورنيا

تاريخ النشر: 02/09/2019 - 18:03

أميركا: قتلى و34 مفقودا في اشتعال زورق بكاليفورنيا
أثناء إخماد النار (أ ب)
عرب ٤٨

لقي "بعض الأشخاص" مصارعهم، وفُقِد 34 آخرون، اليوم الإثنين، بعد اندلاع حريق على متن زورق تجاري قبالة ساحل كاليفورنيا الجنوبي، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

وقال الكابتن، برايان ماكغراث، من قسم إطفاء فينتورا كاونتي، لصحيفة "ديلي بيست"، إن هناك وفيات، لكنه قال إنه لا يستطيع الإعلان عن عدد القتلى.

وذكر المسؤول في خفر السواحل الأميركية، ماثيو كرول، أن خمسة من أفراد الطاقم الذين كانوا نائمين على سطح الزورق؛ تم إنقاذهم الإثنين قرب جزيرة سانتا كروز، التي تقع على بعد حوالي 140 كيلومتر من لوس أنجلوس. وعانى أحدهم من جروح طفيفة، مضيفا أن 34 راكبا كانوا نائمين تحت السطح في عداد المفقودين.

الزورق يحترق (أ ب)

واستخدم خفر السواحل، وما يزال، مروحيات وزوارق صغيرة وزوارق شراعية سريعة لتنفيذ دوريات في المنطقة، من أجل عمليات البحث والإنقاذ.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن خفر السواحل أنه أرسل عدة زوارق لمساعدة أكثر من 30 شخص "في محنة" قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أن الأشخاص الذين كانوا على متن المركب مفقودون.

(أ ب)

وقال خفر السّواحل عبر تغريدات، إن هناك أنباءً عن وجود أشخاص على متن زورق اندلعت فيه النيران قرب جزيرة سانتا كروز، قبل أن يتمّ تأكيد ذلك.

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#خفر السواحل الأميركي
#كاليفورنيا
#احتراق سفينة

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