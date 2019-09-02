  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

هونغ كونغ: متظاهرون يحاولون تعطيل القطارات ويدعون للإضراب

تاريخ النشر: 02/09/2019 - 07:18

هونغ كونغ: متظاهرون يحاولون تعطيل القطارات ويدعون للإضراب
محتجون في مترو هونغ كونغ، اليوم (أ.ب.)
عرب ٤٨

حاول المتظاهرون المؤيّدون للديمقراطيّة في هونغ كونغ مجدّداً تعطيل حركة قطارات المترو في المستعمرة البريطانيّة السابقة صباح اليوم، الإثنين، داعين إلى إضراب عام بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت أعمال عنف شديدة.

وتعيش هونغ كونغ منذ ثلاثة أشهر أخطر أزماتها السياسيّة منذ إعادتها إلى الصين عام 1997، إذ تشهد تحرّكات شبه يوميّة للتنديد بتراجع الحرّيات والتدخّل المتصاعد لبكين في هونغ كونغ.

وأقدَم متظاهرون يرتدون ملابس باللون الأسود الذي يرمز إلى حراكهم، صباح اليوم، على استهداف شبكة المترو الحيويّة في هونغ كونغ، وذلك بإغلاقهم أبواب القطارات في بعض المحطّات بغية منعها من الانطلاق.

وسمحت سلطات هونغ كونغ بخروج تظاهرتين جديدتين، في وقت دعت حركات معارضة عدّة إلى إضراب عام.

وكان مقرّراً أن تستأنف الجامعات دوامها، اليوم، بعد انقضاء العطلة الصيفية، غير أنّ الطلاب الذين يشكّلون العمود الفقري للمتظاهرين المناهضين للحكومة دعوا إلى مقاطعة الدروس مدّة أسبوعين وإلى تجمُّعٍ في فترة بعد الظهر.

وحاول آلاف المتظاهرين، أمس، قطع المنافذ المؤدية إلى مطار هونغ كونغ الذي ألغى نحو 16 رحلة.

وطوال ليل السبت – الأحد الماضي، جهدت سلطات المدينة في مسح آثار العنف الذي أغرق معظم أحياء هونغ كونغ في الفوضى حتى وقت متأخر ليل السبت.

وأحرق متظاهرون مساء السبت حاجزاً ضخماً في حي وانشاي وسط المدينة يقع على بعد نحو مئة متر من مقر الشرطة.


#هونغ كونغ
#مظاهرات
#مترو

حوارات

لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية
لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية

2019-08-31

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

سريلانكا: لإحياء ذكرى عاشوراء رغم معارضة جماعات بوذية
سريلانكا: لإحياء ذكرى عاشوراء رغم معارضة جماعات بوذية

2019-09-02

تكساس: 8 قتلى في إطلاق نار عشوائي
تكساس: 8 قتلى في إطلاق نار عشوائي

2019-09-02

عمليّة حزب الله: ردود فعل دوليّة وعربيّة
عمليّة حزب الله: ردود فعل دوليّة وعربيّة

2019-09-01

الأكثر قراءة

نيمار يرد نهائيا على اهتمام ريال مدريد

نيمار يرد نهائيا على اهتمام ريال مدريد

2019-09-01
صحافي مهدد بالقتل:

صحافي مهدد بالقتل: "نتنياهو لن يرتاح ولن يهدأ قبل إراقة دماء"

2019-09-01
جنوبي لبنان: استهداف إسرائيلي يسفر عن اندلاع حرائق

جنوبي لبنان: استهداف إسرائيلي يسفر عن اندلاع حرائق

2019-09-01
نتنياهو: سنفرض

نتنياهو: سنفرض "السيادة اليهوديّة" على كافة المستوطنات

2019-09-01
بدء العام الدراسي الجديد والمدارس العربية تفتح أبوابها غدا الإثنين

بدء العام الدراسي الجديد والمدارس العربية تفتح أبوابها غدا الإثنين

2019-09-01