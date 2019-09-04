  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

بريطانيا: السجن 12 عاما لصاحب "يوم معاقبة المسلم"

تاريخ النشر: 04/09/2019 - 09:06

بريطانيا: السجن 12 عاما لصاحب "يوم معاقبة المسلم"
(أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول

قضت محكمة بريطانية، أمس الثلاثاء، بسجن إرهابي يميني، حرّض على ارتكاب جرائم عنف ضد المسلمين، عبر التشجيع على ذلك من خلال رسائل أرسلها تحت عنوان "يوم معاقبة المسلم"، العام الماضي.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر آذار/ مارس 2018، عندما استلم عدد كبير من سكان مناطق لندن وبيرمنجهام وبرادفورد وليستر وكارديف وشيفيلد، رسائل كانت مجهولة المصدر حينها، في مظاريف بيضاء مع طوابع من الدرجة الثانية، تدعو لجعل الثالة من نيسان/ أبريل من العام ذاته "يوم معاقبة المسلم". 

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، ألقت الشرطة البريطانية على شخص يدعى ديفيد بارنهام (36 عامًا)، وبدأت التحقيق معه لاتهامه بإرسال هذه الرسائل، فضلا عن ارتكابه 14 جريمة مختلفة، ليصدر الثلاثاء حكم بمعاقبته بالسجن 12 عامًا و6 أشهر.

كما سبق لنفس الشخص أن بعث بطرود تحتوي على رسائل تهديد بها مسحوق أبيض لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، واثنين من الأساقفة ووزارة الداخلية.

تجدر الإشارة أن منظمة "تل ماما" البريطانية غير الحكومية، قد ذكرت في تقريرها للعام 2018، أن هناك 37 حادث عنف تم ارتكابها بحق المسلمين بعد الرسائل التي وزعها بارنهام.

الرسائل دعت المواطنين البريطانيين إلى القيام بأعمال عنف وشن هجمات ضد المسلمين في كل أنحاء بريطانيا، وذلك يوم 3 نيسان/ أبريل 2018، بل تتعهد بمكافآت لمن يقوم بذلك، وحددت الرسائل، عددًا من الاعتداءات التي يمكن للشخص أن يقوم بها ضد ضحيته المسلم، والتي تتراوح بين السب اللفظي وحرق المساجد، وتقدم نظامًا لتسجيل النقاط معلنة مكافأة مالية متصاعدة؛ وفقًا لدرجة الاعتداء وعدد النقاط!

حيث يحصل المعتدي على 10 نقاط مقابل الاعتداء اللفظي، و25 نقطة مقابل نزع حجاب امرأة مسلمة، و50 نقطة مقابل إلقاء مادة الأسيد الحارقة على الوجه، و100 نقطة مقابل الضرب المبرح، و250 نقطة مقابل تعذيب بالصعق الكهربي أو السلخ، و500 نقطة مقابل القتل بمسدس أو سكين أو الدهس بالسيارة، و1000 نقطة لتفجير أو حرق مسجد، و2500 نقطة لضرب مكة بقنبلة نووية!


#بريطانيا
#محكمة
#إرهابي يميني
#فوقية عنصرية بيضاء
#اضطهاد المسلمين

حوارات

لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية
لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية

2019-08-31

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إيران ستلتزم بالاتفاق النووي بحال حصلت على إيرادات النفط
إيران ستلتزم بالاتفاق النووي بحال حصلت على إيرادات النفط

2019-09-04

انتشال 123 جثة من سجن ذمار وقصف حوثي على السعودية
انتشال 123 جثة من سجن ذمار وقصف حوثي على السعودية

2019-09-04

رئيس فنزويلا يحذر من هجوم كولومبي ويستنفر الجيش
رئيس فنزويلا يحذر من هجوم كولومبي ويستنفر الجيش

2019-09-04

الأكثر قراءة

رجل أعمال: خفايا مشاريع السيسي الاقتصادية

رجل أعمال: خفايا مشاريع السيسي الاقتصادية

2019-09-03
نقابة المعلمين تعلن عن تعليق الإضراب في المدارس فوق الابتدائية

نقابة المعلمين تعلن عن تعليق الإضراب في المدارس فوق الابتدائية

2019-09-03
تقرير إسرائيلي:

تقرير إسرائيلي: "هويات" حزب الله وعملية أفيفيم

2019-09-03
نتنياهو يرحب بالتصريحات البحرينية والإماراتية ضد لبنان وحزب الله

نتنياهو يرحب بالتصريحات البحرينية والإماراتية ضد لبنان وحزب الله

2019-09-03
الجيش الإسرائيلي: حزب الله يُصنّع صواريخ بدقة 10 أمتار

الجيش الإسرائيلي: حزب الله يُصنّع صواريخ بدقة 10 أمتار

2019-09-03