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إيران تحتجز سفينة في بحر عُمان بتهمة تهريب النفط

تاريخ النشر: 07/09/2019 - 14:30

إيران تحتجز سفينة في بحر عُمان بتهمة تهريب النفط
صورة توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

احتجزت إيران، صباح اليوم السبت، سفينة قاطرة أجنبية، واعتقلت طاقمها بتهمة تهريب الوقود الإيراني.

وأعلن قائد خفر السواحل بمحافظة هرمزكان الايرانية، حسين دهكي، عن ضبط سفينة قاطرة أجنبية في سواحل مدينة "سيريك" المطلة على بحر عمان والواقعة في جنوب شرقي البلاد، تقوم بتهريب الوقود الإيراني.

وأوضح دهكي، في تصريح السبت، بحسب وكالة "فارس"، أن المضبوطات شملت 283 الفا و900 لتر ديزل (سولار) بقيمة تتخطى 320 مليار ريال، أي ما يعادل 7.6 مليون دولار (الدولار=42 الف ريال).

وأشار إلى أن العملية أسفرت عن اعتقال 12 شخصا من الجنسية الفلبينية، وإحالتهم للجهات القضائية المختصة.

يذكر أن عمليات تهريب الوقود الإيراني شهدت رواجا مؤخرا، على خلفية تراجع سعر الريال أمام العملات الأجنبية، وأسعاره المدعومة الذي تقدمه الحكومة للمستهلكين في البلاد.


#الوقود الإيراني
#بحر عُمان

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