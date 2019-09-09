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انقلاب سفينة شحن تحمل 4200 مركبة قبالة سواحل جورجيا

تاريخ النشر: 09/09/2019 - 17:35

انقلاب سفينة شحن تحمل 4200 مركبة قبالة سواحل جورجيا
(أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

عمل حرس السواحل في الولايات المتحدة، خلال ساعات الليل المتأخرة، على إنقاذ طاقم سفينة شحن انقلبت قبالة سواحل ولاية جورجيا.

وكانت سفينة الشحن "غولدين راي" قد انقلبت وعلى متنها طاقم يتألف من 23 شخصا، وتحمل شحنة من المركبات تصل إلى 4200 مركبة.

وجاء أن السفينة اشتعلت بها النيران، ووجدت طواقم الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى 4 من أفراد طاقمها الأخيرين.

 ولم يتضح بعد سبب انقلاب السفينة الذي أدى إلى إغلاق المنطقة أمام حركة السفن.

وتحمل السفينة "غولدين راي" 4200 مركبة في طريقها إلى ميناء بولتيمور، وهي من إنتاج شركتي "يونداي" و"كيا"، علما أن السفينة قادرة على شحن أكثر من 6 آلاف مركبة.

يشار إلى أن السفينة أنتجت عام 2017، ويتم تفعيلها من قبل "يونداي غلوبيس"، وتبحر بينما ترفع علم جزر مارشال.


#جورجيا
#غولدين راي

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