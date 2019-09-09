ظريف: إسرائيل تسعى للحرب وهي من يمتلك أسلحة نووية

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مساء اليوم الإثنين، إن إسرائيل هي التي تملك أسلحة نووية حقيقية، بينما تكذب بشأن إيران.

جاءت أقوال ظريف ردا على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، والتي ادعى فيها أن إسرائيل تمكنت من الكشف عن مواقع نووية إيرانية سرية لتطوير أسلحة نووية، وأن إيران تقوم بطمس هذه المواقع بعد الكشف الإسرائيلي عنها.

كما ادعى أن إسرائيل كشفت عن موقع نووي سري في أباده، جنوب أصفهان، وأن إيران قامت بتدميره بعد الكشف الإسرائيلي عنه.

وقال ظريف إن "نتنياهو يسعى إلى الحرب، بغض النظر عن كمية الدماء التي ستسفك".

وأضاف أن "إسرائيل هي التي تمتلك أسلحة نووية حقيقية"، واتهمها بالكذب بشأن "موقع مزعوم في إيران"، على حد قوله.

وبحسبه، فإن نتنياهو يواصل الصراخ "ذئب.. ذئب"، في تلميح إلى أن أحدا لن يصدقه عندما يكون لدى إيران أسلحة نووية حقيقية.