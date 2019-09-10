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بسبب الزلازل.. هولندا تقرر وقف استخراج الغاز عام 2022

تاريخ النشر: 10/09/2019 - 15:31

بسبب الزلازل.. هولندا تقرر وقف استخراج الغاز عام 2022
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ / أ ب

أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الثلاثاء، اعتزامها إيقاف عمليات استخراج الغاز من حقل غاز خروننغن، في 2022، وهو أكبر مصدر للغاز الطبيعي في أوروبا، نتيجة تسببه في سلسلة من الزلازل.

ويأتي هذا التاريخ قبل ثمانية سنوات من الموعد الأصلي، لتنهي هولندا بذلك عقودا من أعمال التنقيب المربحة.

وأبلغ وزير الشؤون الاقتصادية والمناخ إريك فيبيس، النواب الهولنديين باحتمال انتهاء التنقيب في حقل غاز خروننغن في خطاب أرسله إلى البرلمان الثلاثاء.

وتعرضت الحكومة لضغوط لوقف استخراج الغاز لأنه تسبب في سلسلة من الزلازل التي ألحقت أضرارا بالغة بآلاف المنازل بالمنطقة في الأعوام الأخيرة.

وانتج الحقل حتى عام 2013، نحو 54 مليار متر مكعب من الغاز.

وفي العام الماضي، قالت الحكومة إنها تخطط لوقف التنقيب بالكامل بحلول عام 2030.

وقال فيبيس إن استخراج الغاز سيتم تخفيضه إلى 11.8 مليار متر مكعب العام المقبل، مما سيكلف الحكومة 400 مليون يورو من الدخل المفقود.


#هولندا
#حقل غاز
#غاز طبيعي
#زلازل

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