  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إصابات بينها حرجة في زلزال يضرب جنوبي فرنسا

تاريخ النشر: 11/11/2019 - 17:29

إصابات بينها حرجة في زلزال يضرب جنوبي فرنسا
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨

ضرب زلزال قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الإثنين، جنوب شرق فرنسا؛ ما تسبب في إصابة أربعة أشخاص أحدهم في حالة حرجة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال مركز رصد الزلازل الفرنسي إنّه تم الشعور بالزلزال، في منطقة شاسعة بين مدينتي ليون ومونتيليمار اللتين تبعدان عن بعضهما البعض بمسافة 150 كيلومترا.

وأوضح أنّ الهزة الأرضية "وقعت عند الساعة 13:00 بعد ظهر اليوم، كما أشارت الوكالة إلى توجه رجال الإطفاء إلى مايقرب من 15 منطقة قريبة من مركز الزلزال للمعاينة والفحص، لافتة أن حتى الساعة الخامسة مساء، لم يسجل وقوع أي أضرار جسيمة في الممتلكات.

ونقلت "فرانس برس" عن فيكتوريا بريللي، التي تعيش في بريفا، التي تبعد 25 كيلومترا عن مركز الزلزال، "لقد كنت منحنية أمام الفرن في مخبز أمي حين شعرت بالزلزال"، وتابعت أنّ "آنية فخارية مع زبون سقطت وانكسرت".

وقال ديدي ليفي الذي يعيش في قلعة تعود للقرن الخامس عشر، إنّ "الثريات ظلت تهتز" لعدة دقائق بعد الزلزال، وتابع "لم أشاهد شيئا كهذا في حياتي أبدا. شعرت بالهزّة رغم أن عرض هذه الحوائط يبلغ مترا".

وأصيب شخص بجروح خطيرة بعد ما أن انهارت سقالة بناء، على ما أعلن مكتب المحافظ الإقليمي، فيما أصيب ثلاثة أشخاص آخرون بجروح طفيفة في منطقة إرديشي المجاورة.

 


#مقياس ريختر
#زلزال
#جنوب شرق فرنسا
#ليون
#مارسيليا

حوارات

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء
د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء

2019-10-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"آثار يورانيوم في موقع أخفته إيران عن الوكالة الدولية"
"آثار يورانيوم في موقع أخفته إيران عن الوكالة الدولية"

2019-11-11

مصر: "طابع هادئ" للاحتفال بذكرى تأميم قناة السويس
مصر: "طابع هادئ" للاحتفال بذكرى تأميم قناة السويس

2019-11-11

نصر الله: "جاهزون للمثول أمام القضاء ومحادثات تشكيل الحكومة مستمرّة"
نصر الله: "جاهزون للمثول أمام القضاء ومحادثات تشكيل الحكومة مستمرّة"

2019-11-11

الأكثر قراءة

إسرائيل تواصل السيطرة على الغمر: ملك الأردن يعلن السيادة الكاملة

إسرائيل تواصل السيطرة على الغمر: ملك الأردن يعلن السيادة الكاملة

2019-11-10
متهم يحرق نفسه في قاعة المحكمة ببئر السبع

متهم يحرق نفسه في قاعة المحكمة ببئر السبع

2019-11-10
حالة الطقس: أجواء جافة وشبه صيفية

حالة الطقس: أجواء جافة وشبه صيفية

2019-11-10
ليبرمان عن نتنياهو وغانتس:

ليبرمان عن نتنياهو وغانتس: "سأدعم من يقدم التنازلات"

2019-11-10
قلنسوة تُجابه الهدم الوشيك للمنازل: مظاهرة احتجاجيّة وخيمة اعتصام

قلنسوة تُجابه الهدم الوشيك للمنازل: مظاهرة احتجاجيّة وخيمة اعتصام

2019-11-10