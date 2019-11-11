إصابات بينها حرجة في زلزال يضرب جنوبي فرنسا

ضرب زلزال قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الإثنين، جنوب شرق فرنسا؛ ما تسبب في إصابة أربعة أشخاص أحدهم في حالة حرجة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال مركز رصد الزلازل الفرنسي إنّه تم الشعور بالزلزال، في منطقة شاسعة بين مدينتي ليون ومونتيليمار اللتين تبعدان عن بعضهما البعض بمسافة 150 كيلومترا.

وأوضح أنّ الهزة الأرضية "وقعت عند الساعة 13:00 بعد ظهر اليوم، كما أشارت الوكالة إلى توجه رجال الإطفاء إلى مايقرب من 15 منطقة قريبة من مركز الزلزال للمعاينة والفحص، لافتة أن حتى الساعة الخامسة مساء، لم يسجل وقوع أي أضرار جسيمة في الممتلكات.

ونقلت "فرانس برس" عن فيكتوريا بريللي، التي تعيش في بريفا، التي تبعد 25 كيلومترا عن مركز الزلزال، "لقد كنت منحنية أمام الفرن في مخبز أمي حين شعرت بالزلزال"، وتابعت أنّ "آنية فخارية مع زبون سقطت وانكسرت".

وقال ديدي ليفي الذي يعيش في قلعة تعود للقرن الخامس عشر، إنّ "الثريات ظلت تهتز" لعدة دقائق بعد الزلزال، وتابع "لم أشاهد شيئا كهذا في حياتي أبدا. شعرت بالهزّة رغم أن عرض هذه الحوائط يبلغ مترا".

وأصيب شخص بجروح خطيرة بعد ما أن انهارت سقالة بناء، على ما أعلن مكتب المحافظ الإقليمي، فيما أصيب ثلاثة أشخاص آخرون بجروح طفيفة في منطقة إرديشي المجاورة.