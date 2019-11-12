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الأردن يدين العدوان على غزة ويطالب بتحرك دولي

تاريخ النشر: 12/11/2019 - 17:50

الأردن يدين العدوان على غزة ويطالب بتحرك دولي
(أ ب أ)
عرب ٤٨

أدان الأردن، مساء اليوم، الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن 5 شهداء، مطالبا بـ"تحرك دولي عاجل" لوقف التصعيد هناك، وذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية الأردني، ضيف الله الفايز.

وفجر الثلاثاء، اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي،  القيادي بسرايا القدس، بهاء أبو العطا، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، بغارة استهدفت منزلا شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاده وزوجته.

وحسب البيان الأردني، قال الفايز إن "التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع واستهداف المدنيين الأبرياء فيه لن يؤدي إلا لزيادة التوتر والعنف وتعميق بيئة اليأس وتعزيز الأجندات المتطرفة في المنطقة، ولن يفضي إلى أية حلول".

وأضاف أن "حل مشكلة قطاع غزة تكمن في إيجاد أفق سياسي حقيقي بالعودة لطاولة المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين ورفع الحصار الجائر عن القطاع والمعالجة السريعة للاحتياجات الإنسانية فيه، واحترام قواعد القانون الدولي". وأوضح أن "إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد وتبعاته ضد القطاع".

وطالب المجتمع الدولي بـ"التحرك العاجل لوقف هذا التصعيد والعدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".


#العدوان الإسرائيلي
#قطاع غزة

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