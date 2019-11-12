الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف التصعيد بشكل "سريع وتام"

دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف التصعيد بشكل "سريع وتام" في أعقاب اغتيال القيادي في "سرايا القدس، بهاء أبو العطا وزوجته أسماء، اليوم الثلاثاء، وسقوط نحو 150 قذيفة صاروخية في مناطق مختلفة في إسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، في بيان إن وقف التصعيد "ضروري الآن حفاظا على أرواح وسلامة المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وشددت المتحدثة، مايا كوسيانكيتش، على أن "إطلاق الصواريخ على المدنيين غير مقبول إطلاقا ويجب أن يتوقف فورا".

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي "يدعم بالكامل بهذا الصدد جهود مصر" ويذكر بموقفه القاضي بأن "وحده حل سياسي يمكن أن يضع حدا لدوامات العنف هذه".