أبرز ما ورد في الشهادات العلنية في إطار إجراءات عزل ترامب

في أولى الجلسات العلنية في إطار إجراءات تحقيق الكونغرس الأميركي الرامية إلى عزل الرئيس، دونالد ترامب، استمع الكونغرس لشهادتي دبلوماسيين تحدثا مطولا، مساء أمس، الأربعاء.

في ما يلي أبرز المحطات لإفادتي أعلى دبلوماسي في سفارة الولايات المتحدة في كييف، وليام تايلور، وأرفع مسؤول في الخارجية الأميركية متخصص بالشؤون الأوكرانية؛ جورج كنت:

كشف تايلور معلومات جديدة تفيد بأن اتصالا هاتفيا جرى بين ترامب ودبلوماسي آخر، بعد يوم واحد من المكالمة التي أجراها في 25 تموز/ يوليو، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال تايلور أن أحد مساعديه كان مع سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، غوردون سوندلاند، الذي كان حينذاك في كييف، عندما اتصل ترامب "بالسفير سوندلاند وسأله بشأن التحقيقات" حول خصمه السياسي الديمقراطي جو بايدن.

وبعد ذلك، سأل مساعد تايلور سوندلاند عن ما يفكر به ترامب بشأن أوكرانيا؛ وقال تايلور إن "السفير سوندلاند رد بأن الرئيس ترامب مهتم في التحقيقات بشأن بايدن"، التي يمارس (محاميه رودي جولياني) ضغوطا من أجلها، أكثر مما هو مهتم بالوضع في هذا البلد.

انتقد العديد من البرلمانيين الجمهوريين الدبلوماسيين لأنهما لم يتحدثا يوما إلى دونالد ترامب واستندا في موقفيهما إلى مصادر غير مباشرة.

وقال جيم جوردان ساخرا خلال استجوابه وليام تايلور "في جملة واحدة هناك ستة أشخاص يشاركون في أربعة حوارات". وأضاف "لا يمكن أن اصدق ذلك.. أنت شاهدهم النجم".

ورد السفير بدون أن يفقد هدوءه "أعتقد أنني قلت بوضوح أنني لم أحضر إلى هذا المكان لاتخاذ موقف لمصلحة هذا المعسكر أو ذاك".

وروى الدبلوماسيان كيف طغت قناة دبلوماسية "غير نظامية" تدريجيا على القنوات "الرسمية" في أوكرانيا؛ وقال تايلور إن هذه القناة "غير النظامية" التي فتحها محامي ترامب الشخصي، جولياني، جاءت "ضد المصالح الأميركية في هذا البلد".

من جهته، صرح كنت أن جولياني سعى إلى "ما يلطخ سمعة" جو بايدن الذي يتمتع بفرص كبيرة لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2020. وأضاف "في منتصف آب/ أغسطس بدا لي بشكل واضح أن جهوده باتت تسمم" العلاقات بين كييف وواشنطن.

وانضم هانتر بايدن نجل جو بايدن إلى مجلس إدارة مجموعة الغاز الأوكرانية "بوريسما" في 2014. في الوقت نفسه، كان والده يشارك بصفته نائب رئيس الولايات المتحدة، في الجهود الأميركية لدعم هذا البلد الذي كان يشهد ثورة.

ويتهم ترامب، بايدن، بأنه طلب إقالة قاضي ادعاء أوكراني لحماية هذه المجموعة من تحقيق في الفساد. واعترف كنت بأنه أبلغ البيت الأبيض بأن تعيين هانتر بايدن يمكن أن "يوحي بوجود تضارب في المصالح".

وأضاف "لكنني لم أر يوما أي جهد أميركي لحماية بوريسما من التحقيق"، مؤكدا أنه ليس هناك "أي أساس" للاتهامات التي أطلقها ترامب. وطوال الجلسة، حاول الدبلوماسيان التذكير بأهمية الملف بالنسبة لأوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة علقت مطلع الصيف، مساعدة عسكرية بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لهذا البلد، ثم تم الإفراج عنها في منتصف أيلول/ سبتمبر. ويشتبه بأن ترامب استخدم هذه المساعدة للضغط على كييف.

وقال تايلور إن هذه المساعدة "أساسية للدفاع عن أوكرانيا" التي تخوض منذ خمس سنوات نزاعا مسلحا ضد روسيا. وروى الدبلوماسي أنه زار الأسبوع الماضي خط الجبهة حيث كان جندي قد قتل للتو، ملمحا بذلك إلى أن حصيلة الخسائر البشرية كان يمكن أن تكون أكبر بكثير لولا هذه المساعدة الأميركية.