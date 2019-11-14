  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

أبرز ما ورد في الشهادات العلنية في إطار إجراءات عزل ترامب

تاريخ النشر: 14/11/2019 - 10:18

أبرز ما ورد في الشهادات العلنية في إطار إجراءات عزل ترامب
(أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

في أولى الجلسات العلنية في إطار إجراءات تحقيق الكونغرس الأميركي الرامية إلى عزل الرئيس، دونالد ترامب، استمع الكونغرس لشهادتي دبلوماسيين تحدثا مطولا، مساء أمس، الأربعاء.

في ما يلي أبرز المحطات لإفادتي أعلى دبلوماسي في سفارة الولايات المتحدة في كييف، وليام تايلور، وأرفع مسؤول في الخارجية الأميركية متخصص بالشؤون الأوكرانية؛ جورج كنت:

كشف تايلور معلومات جديدة تفيد بأن اتصالا هاتفيا جرى بين ترامب ودبلوماسي آخر، بعد يوم واحد من المكالمة التي أجراها في 25 تموز/ يوليو، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال تايلور أن أحد مساعديه كان مع سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، غوردون سوندلاند، الذي كان حينذاك في كييف، عندما اتصل ترامب "بالسفير سوندلاند وسأله بشأن التحقيقات" حول خصمه السياسي الديمقراطي جو بايدن.

وبعد ذلك، سأل مساعد تايلور سوندلاند عن ما يفكر به ترامب بشأن أوكرانيا؛ وقال تايلور إن "السفير سوندلاند رد بأن الرئيس ترامب مهتم في التحقيقات بشأن بايدن"، التي يمارس (محاميه رودي جولياني) ضغوطا من أجلها، أكثر مما هو مهتم بالوضع في هذا البلد.

انتقد العديد من البرلمانيين الجمهوريين الدبلوماسيين لأنهما لم يتحدثا يوما إلى دونالد ترامب واستندا في موقفيهما إلى مصادر غير مباشرة.

وقال جيم جوردان ساخرا خلال استجوابه وليام تايلور "في جملة واحدة هناك ستة أشخاص يشاركون في أربعة حوارات". وأضاف "لا يمكن أن اصدق ذلك.. أنت شاهدهم النجم".

ورد السفير بدون أن يفقد هدوءه "أعتقد أنني قلت بوضوح أنني لم أحضر إلى هذا المكان لاتخاذ موقف لمصلحة هذا المعسكر أو ذاك".

وروى الدبلوماسيان كيف طغت قناة دبلوماسية "غير نظامية" تدريجيا على القنوات "الرسمية" في أوكرانيا؛ وقال تايلور إن هذه القناة "غير النظامية" التي فتحها محامي ترامب الشخصي، جولياني، جاءت "ضد المصالح الأميركية في هذا البلد".

من جهته، صرح كنت أن جولياني سعى إلى "ما يلطخ سمعة" جو بايدن الذي يتمتع بفرص كبيرة لمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2020. وأضاف "في منتصف آب/ أغسطس بدا لي بشكل واضح أن جهوده باتت تسمم" العلاقات بين كييف وواشنطن.

وانضم هانتر بايدن نجل جو بايدن إلى مجلس إدارة مجموعة الغاز الأوكرانية "بوريسما" في 2014. في الوقت نفسه، كان والده يشارك بصفته نائب رئيس الولايات المتحدة، في الجهود الأميركية لدعم هذا البلد الذي كان يشهد ثورة.

ويتهم ترامب، بايدن، بأنه طلب إقالة قاضي ادعاء أوكراني لحماية هذه المجموعة من تحقيق في الفساد. واعترف كنت بأنه أبلغ البيت الأبيض بأن تعيين هانتر بايدن يمكن أن "يوحي بوجود تضارب في المصالح".

وأضاف "لكنني لم أر يوما أي جهد أميركي لحماية بوريسما من التحقيق"، مؤكدا أنه ليس هناك "أي أساس" للاتهامات التي أطلقها ترامب. وطوال الجلسة، حاول الدبلوماسيان التذكير بأهمية الملف بالنسبة لأوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة علقت مطلع الصيف، مساعدة عسكرية بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لهذا البلد، ثم تم الإفراج عنها في منتصف أيلول/ سبتمبر. ويشتبه بأن ترامب استخدم هذه المساعدة للضغط على كييف.

وقال تايلور إن هذه المساعدة "أساسية للدفاع عن أوكرانيا" التي تخوض منذ خمس سنوات نزاعا مسلحا ضد روسيا. وروى الدبلوماسي أنه زار الأسبوع الماضي خط الجبهة حيث كان جندي قد قتل للتو، ملمحا بذلك إلى أن حصيلة الخسائر البشرية كان يمكن أن تكون أكبر بكثير لولا هذه المساعدة الأميركية.


#ترامب
#عزل الرئيس
#الكونغرس

حوارات

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء
د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء

2019-10-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لقاء ترامب وإردوغان: تجاوز التوترات و"إعجاب شديد"
لقاء ترامب وإردوغان: تجاوز التوترات و"إعجاب شديد"

2019-11-14

إسبر: واشنطن ستبقي نحو 600 جندي في سورية
إسبر: واشنطن ستبقي نحو 600 جندي في سورية

2019-11-14

مصر: إدانة أمميّة وانتقادات لانتهاكات نظام السيسي لحقوق الإنسان
مصر: إدانة أمميّة وانتقادات لانتهاكات نظام السيسي لحقوق الإنسان

2019-11-13

الأكثر قراءة

ساعات حاسمة لمساعي

ساعات حاسمة لمساعي "التهدئة".. جهود تُبذل في القاهرة

2019-11-13
بينيت يهدد باغتيال قياديين فلسطينيين

بينيت يهدد باغتيال قياديين فلسطينيين

2019-11-13
زياد النخالة: هذه شروطنا لوقف إطلاق النار

زياد النخالة: هذه شروطنا لوقف إطلاق النار

2019-11-13
تحليلات إسرائيلية: تصعيد أوسع مرتبط بقرار حماس

تحليلات إسرائيلية: تصعيد أوسع مرتبط بقرار حماس

2019-11-13
مصرع شابين في حادث طرق قرب اللد

مصرع شابين في حادث طرق قرب اللد

2019-11-13