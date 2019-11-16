  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

احتجاجات إيرانية رفضًا لتقنين استخدام الوقود

تاريخ النشر: 16/11/2019 - 09:23

احتجاجات إيرانية رفضًا لتقنين استخدام الوقود
محطة وقود في العاصمة الإيرانية، طهران، أمس (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

اندلعت احتجاجات في العديد من المدن الإيرانية مساء أمس، الجمعة، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية السبت، غداة إعلان الحكومة المفاجئ عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود.

وقالت الوكالة إن التظاهرات كانت "كبيرة" في مدينة سيرجان، وسط أيران، حيث "هاجم اشخاص مستودعا للوقود في المدينة وحاولوا إحراقه"، لكن الشرطة تدخلت لمنعهم.

وأوضحت الوكالة أن احتجاجات "متفرقة" جرت في مدن بينها مشهد وبيرجند والأهواز وعبدان وخرمشهر وماهشهر وشيراز وبندر عباس.

وتابعت أن الاحتجاجات اقتصرت على تعطيل حركة السير موضحة أن التظاهرات توقفت بحلول منتصف ليل الجمعة السبت.

وكانت إيران بدأت الجمعة تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، في خطوة جديدة تهدف إلى خفض الدعم المكلف الذي تسبب بزيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب.

ويذكر أن  الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط أفادت أنه سيكون على كل شخص يملك بطاقة وقود دفع 15 ألف ريال (13 سنتًا) لليتر لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر. وسيُحسب كل ليتر إضافي بـ30 ألف ريال.

وكان سعر ليتر البنزين المدعوم من الدولة، يبلغ 10 آلاف ريال (أقل من تسعة سنتات).


#احتجاجات
#إيران
#الوقود
#تقنين

حوارات

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء
د. كركبي - صبّاح: العنف والجريمة وليدا تراكم عقود من التهميش والإقصاء

2019-10-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

باريس تستقبل بوتين وزيلينسكي لتسوية النزاع في أوكرانيا الشهر المقبل
باريس تستقبل بوتين وزيلينسكي لتسوية النزاع في أوكرانيا الشهر المقبل

2019-11-16

خلال إدلاء شهادتها: ترامب يهاجم السفيرة الأميركية السابقة لدى أوكرانيا
خلال إدلاء شهادتها: ترامب يهاجم السفيرة الأميركية السابقة لدى أوكرانيا

2019-11-16

قتلى في العراق.. والمظاهرات مستمرة
قتلى في العراق.. والمظاهرات مستمرة

2019-11-16

الأكثر قراءة

غارات ليلية للاحتلال على مواقع للمقاومة

غارات ليلية للاحتلال على مواقع للمقاومة

2019-11-15
النقب: مصرع طفل نُسي داخل غسالة

النقب: مصرع طفل نُسي داخل غسالة

2019-11-15
مندلبليت سيعلن عن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو الثلاثاء المقبل

مندلبليت سيعلن عن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو الثلاثاء المقبل

2019-11-15
الاحتلال يدعو لتسهيلات في غزة بعد امتناع حماس عن القتال

الاحتلال يدعو لتسهيلات في غزة بعد امتناع حماس عن القتال

2019-11-15
تقارير: توافق على تولي الوزير السابق محمد الصفدي رئاسة الحكومة اللبنانية

تقارير: توافق على تولي الوزير السابق محمد الصفدي رئاسة الحكومة اللبنانية

2019-11-15