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تركيا: المؤشرات الإقتصادية الإيجابيّة في دالة تصاعديّة

تاريخ النشر: 16/11/2019 - 20:50

تركيا: المؤشرات الإقتصادية الإيجابيّة في دالة تصاعديّة
(أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

صرّح الرئيس التركيّ، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنّ المؤشرات تقول أنّ عدد السيّاح سيتجاوز بنهاية العام الـ 50 مليونًا، والتضخم سيتراجع إلى خانة الآحاد، مع حلول 2020.

وقال أردوغان، خلال افتتاحه عدة مشاريع في إسطنبول، وفقًا لما أوردته وكالة "الأناضول"، إنّ "سعر الفائدة تراجع حتى 13.5% مع استلام المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي مهامه، بعد أن كان سعر الفائدة وصل نحو 40%، مؤكدًا أنّه سيتراجع أكثر.

وبيّن أردوغان، أنّ قيمة صادرات بلاده بلغت 171 مليار دولار (خلال الـ12 شهرًا الماضية) بعد أن كانت 36 مليارًا (في 2002)، مؤكدًا أنّها ستواصل الارتفاع، وأشار إلى أنّ عدد المتقاعدين ارتفع من 6.5 ملايين إلى 12.9 مليون مواطن، خلال 17 عامًا، فيما ارتفع عدد الجامعات في البلاد من 76 إلى 206 خلال هذه الفترة.

كما وأشار إلى وصول احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي، إلى ما بين 105 إلى 106 مليارات دولار، وأوضح أنّ الحساب الجاري التركي حقق فائضًا بمقدار 5.9 مليارات دولار على أساس سنوي، في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأشار الرئيس التركي إلى أنّ عدد الشركات الجديدة، خلال العام الجاري، ارتفع بنحو 22%، مضيفًا أنّ "من الواضح أنّ الهجمات التي تستهدف بلدنا، والمؤمرات التي تحاك ضدنا، والضغوط الجائرة التي نتعرض لها، ستستمر لفترة"، مستدركًا بالقول "لكن الجميع يرون الآن أنّ تركيا ليست بلدًا يخضع للتهديدات والضغوط".


#تركيا
#تضخم
#سياحة
#اقتصاد
#أردوغان

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