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تشيكيا: 200 ألف متظاهر يطالبون باستقالة رئيس الوزراء

تاريخ النشر: 16/11/2019 - 19:19

تشيكيا: 200 ألف متظاهر يطالبون باستقالة رئيس الوزراء
(أ ب)
عرب ٤٨

مظاهرات ضخمة في تشيكيا وسط العاصمة براغ، خرجت اليوم السبت، مطالبةً بإسقاط رئيس الوزراء، أندريه بابيس، بناءً على تهم الفساد الموجّهة له، عشية الذكرى الثلاثين للثورة المخمليّة والتي أطاحت بالشيوعيّة في تشيكوسلوفاكيا سباقًا.

(أ ب)

واحتشد أكثر من 200 ألف تشيكي بحسب الشرطة، اليوم السبت في وسط براغ، ويذكر أن بابيس، الشعبوي الشيوعي السابق، يواجه اتهامات بالفساد وتحقيقًا للمفوضية الأوروبية حول تضارب مصالح محتمل يتعلق بشركته "أغروفرت" القابضة التي تضم أنشطة في استثمارات مختلفة، منها في قطاعات الزراعة والإعلام والكيمياء.

وينفي رئيس الحكومة التشيكي هذه التهم، وورد اسم بابيس أيضًا كعميل في ملفات سرية للشرطة في ثمانينات القرن الفائت، وهو ما ينفيه الملياردير بشدة، وحكومته الائتلافية مدعومة في البرلمان من الحزب الشيوعي. 

وقالت الشرطة التشيكية على حسابها في تويتر، أن "أكثر من 200 ألف شخص" يشاركون في التظاهرة "فيما يأتي آخرون" إلى وسط براغ.

وصرح المتظاهر المتحدر من بلدة زاسوفا شرقي تشيكيا، جوزف بلاندور، "لا أحب أكاذيب رئيس الوزراء" وأضاف "تضارب المصالح وأكاذيبه واختلاساته لم تعد تحتمل ليس رجلًا نزيهًا".


#تشيكيا
#أندريه بابيش
#اسقاط
#احتجاج

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