إيران: اعتقال المئات من قادة الاحتجاجات والحرس الثوري يحذّر

اعتقلت السلطات الإيرانية، 150 شخصًا من قادة الاحتجاجات التي تشهدها عدد من كبرى المدن الإيرانية منذ يوم الجمعة الماضي، رفضًا لزيادة سعر الوقود، بحسب ما أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، الذي حذر المحتجين وتعهد بالتصدي لمن يحاول المساس بالأمن والاستقرار.

وقال قسم العلاقات العامة، التابع للحرس الثوري، إن استخبارات الحرس تمكنت خلال أحداث اليومين الأخيرين من الكشف والقبض على من وصفتهم بـ"المخربين"، بحسب وكالة "فارس" للأنباء.

وأضاف أن البعض منهم أقرّوا بأنهم كانوا يعملون لدى أشخاص مدربين خارج وداخل البلاد، وتلقوا مبالغ نقدية لإحراق وتدمير المراكز والممتلكات العامة. فيما أوردت وسائل الإعلام الرسمية أنباء تفيد بإحراق ما لا يقل عن 100 بنك وعشرات المباني.

وذكرت وكالة "إيسنا" شبه الرسمية، أمس الأحد، أنه تم اعتقال أربعين شخصا في مدينة يزد (وسط). واعتقل 180 شخصا في الأيام الثلاثة الماضية في محافظة خوزستان، وفق ما أعلنت وكالة إرنا الرسمية للأنباء، الإثنين. علما بأن المعتقلين الذين ورد ذكرهم في بيان "الحرس الثوري"، من محافظة البرز شمالي البلاد.

ونقلت وكالة مهر عن الحرس الثوري القول إنه يعتبر أن من "مسؤوليته الشرعية والقانونية الحفاظ على أمن البلاد وهدوئها واستقرارها بالتعاون مع سائر القوات المسلحة والأمنية والشرطية". وجاء في بيان للحرس الثوري أنه سيتصدى "عند الضرورة بكل حزم وثورية لأي إخلال بالأمن وراحة وهدوء المواطنين".

وانتشرت الاحتجاجات في أرجاء إيران، منذ الجمعة، وسط انقطاع لخدمة الإنترنت، لمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تنظيم الاحتجاجات ونشر الصور ومقاطع الفيديو، حسب ناشطون محليين وتقارير إعلامية.

وزادت الشركة الوطنية للنفط في إيران سعر البنزين بنسبة 50%، حتى حصة 60 لترا في الشهر، وبنسبة 300% لمن يتجاوز تلك الحصة الشهرية التي تدعمها الدولة.

وقالت الحكومة الإيرانية، إنه من المتوقع أن توفر هذه الزيادة نحو 2.55 مليار دولار سنويا، لإضافتها إلى الدعم الذي تستفيد منه نحو 18 مليون أسرة إيرانية، أي حوالي 60 مليون شخص من ذوي الدخول المنخفضة.

ويقول إيرانيون غاضبون، إن العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة الأميركية فرضها على بلدهم، ساهمت بتقويض وعود الحكومة بتوفير مزيد من الوظائف والاستثمارات في البلد الغني بالنفط.

وتحمل السلطات الإيرانية "أعدائها الأجانب" مسؤولية الاحتجاجات الراهنة، وتصف المحتجين الذين هاجموا الممتلكات العامة بأنهم "مثيرو شغب" و"بلطجية".

الوضع في إيران أكثر هدوءا

وأقرت إيران أنها لا تزال تواجه ما وصفته بـ"أعمال شغب"، رغم أن الوضع أصبح "أكثر هدوءا"، بعد أيام من التظاهرات على خلفية رفع أسعار البنزين، وتخللتها أعمال عنف.

وأغلقت طرق رئيسية وأحرقت مصارف ونُهبت متاجر في الاضطرابات التي تشهدها البلاد، والتي أدت إلى مقتل شخصين على الأقل، هما مدني وشرطي.

وبث التلفزيون الرسمي مشاهد لأعمال العنف تظهر شبانا ملثمين في شوارع تناثر فيها الركام، وهم يقومون بإضرام النار في مبان، علما بأن من النادر ما يقوم التلفزيون الرسمي ببث أي مظاهر للمعارضة في البلاد.

وتحدثت قوات "الباسيج" شبه العسكرية، عن أعمال نهب، بحسب وكالة "أسنا" شبه الرسمية. وكان قائد الباسيج، الجنرال غلام رضا سليماني، صرح سابقا بأن "المخطط الأميركي فشل".

الجنرال غلام رضا سليماني (أ ب)

وذكر موقع "نيتبلكس" الذي يراقب حركة تويتر "بعد 40 ساعة من حجب إيران الإنترنت بشكل شبه تام، لا يزال الاتصال مع العالم الخارجي عند نسبة 5% من المستويات العادية".

ولم يتضح بعد الوضع في الشوارع، صباح الإثنين، بسبب انقطاع الإنترنت الذي أدى إلى توقف تدفق فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي لتظاهرات أو أعمال عنف متصلة.

من جهتها، نقلت وكالة فارس للأنباء، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، إنه لم يتضح بعد متى سيتم رفع القيود على الإنترنت، وذلك نقلا عن مصدر حكومي مطلع.

ويرزح الاقتصاد الإيراني تحت أزمة منذ أيار/ مايو العام الماضي، عندما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشكل أحادي، من اتفاق نووي موقع عام 2015، وأعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.

وأعلنت إيران قرارها المفاجئ برفع أسعار الوقود وتقنين توزيعه منتصف ليل الخميس الجمعة، في خطوة تهدف إلى جمع أموال تستخدم لمساعدة مواطنين محتاجين.

والقرار الصادر عن المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي المؤلف من الرئيس ورئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية، يأتي في وقت حساس قبيل الانتخابات البرلمانية في شباط/فبراير. كما نال القرار، أمس الأحد، دعم المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي.

وقال خامنئي في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي "لست خبيرا وهناك آراء مختلفة، لكنني قلت إنه إذا ما اتخذ قادة الفروع الثلاثة قرارا، فإنني أؤيده". وتابع "البعض سيستاء حتما من هذا القرار... لكن إلحاق الأضرار وإشعال النار (بالممتلكات) ليس أمرا يقوم به الناس (العاديون)، إنهم مشاغبون".

ودافع الرئيس حسن روحاني، الأحد، عن القرار المثير للجدل والذي ستستخدم عائداته لمساعدة 60 مليون إيراني. وأعلن روحاني في تصريحات بعد اجتماع حكومي أن أولى الدفعات لـ20 مليون شخص ستبدأ مساء اليوم، الإثنين.