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العراق: 4 قتلى وعشرات الجرحى في صفوف المتظاهرين ببغداد

تاريخ النشر: 22/11/2019 - 15:16

العراق: 4 قتلى وعشرات الجرحى في صفوف المتظاهرين ببغداد
بغداد اليوم (أ.ب.)
عرب ٤٨

ارتفع عدد الضحايا في صفوف المتظاهرين، الجمعة، إلى 4 قتلى و40 جريحاً جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين وسط بغداد، وفق مصدر طبي.

وقال المصدر، الذي يعمل في دائرة صحة بغداد الحكومية، إن "مستشفيات بغداد سجلت منذ صباح اليوم مقتل 4 متظاهرين وإصابة 40 آخرين بجروح وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع".

وأوضح المصدر أن "القتلى والجرحى سقطوا جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في المنطقة الواقعة قرب جسري الأحرار والسنك" وسط بغداد.

بغداد اليوم (أ.ب.)

وأمس الخميس، قتل 6 متظاهرين في المنطقة ذاتها التي تشهد مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في الاشتباكات التي باتت تعرف باسم "معركة الجسور".

وتدور مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، منذ نحو أسبوعين، قرب جسري الأحرار والسنك الحيويين اللذين يؤديان إلى المنطقة الخضراء، حيث معقل الحكومة ومكاتب البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

بغداد اليوم (أ.ب.)

ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، سقط في أرجاء العراق 339 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته وكالة الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

 


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