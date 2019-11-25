  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

العفو الدولية: 143 قتيلًا على الأقل في احتجاجات إيران

تاريخ النشر: 25/11/2019 - 21:04

العفو الدولية: 143 قتيلًا على الأقل في احتجاجات إيران
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

قُتل ما لا يقل عن 143 متظاهرًا، في مختلف أنحاء إيران، وفقًا لما كشفت عنه، منظمة العفو الدوليّة، منذ أن أُصدرت أوامر قمع الاحتجاجات على يد قوى الأمن، عقب ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وذكرت المنظمة، أنّه "وفقًا لتقارير موثوق بها عدد القتلى هو 143 شخصًا على الأقل، وقد نجمت جميع الوفيات تقريبًا عن استخدام الأسلحة النارية"، وقالت، إنّ أحد الأشخاص قضى بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع، وآخر بعد تعرضه للضرب.

وتابعت إنّها "تعتقد أن عدد القتلى أعلى بكثير"، مشيرةً إلى أنّ التحقيقات حول ذلك ما زالت مستمرة، ودعت منظّمة العفو التي أعلنت الأسبوع الماضي عن مقتل أكثر من 100 شخص، المجتمع الدولي إلى إدانة إراقة الدماء.

وقال رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة، فيليب لوثر، "إن ردّ فعل المجتمع الدولي الحذر، للقتل غير القانونيّ للمتظاهرين غير كافية على الإطلاق"، وأضاف، "يجب أن يدينوا عمليات القتل هذه بأقوى العبارات الممكنة، وأن يصفوا هذه الأحداث كما هي عليه، الاستخدام القاتل وغير المبرر بتاتًا للقوة بغية سحق المعارضة".

وأفاد بيان منظّمة العفو، إنّ "مقاطع الفيديو التي تمّ التأكد منها، تظهر أن قوات الأمن أطلقت النار عمدًا على متظاهرين غير مسلحين من مسافة قصيرة، وفي بعض الحالات، أطلقت النار على المتظاهرين أثناء فرارهم".

كما تظهر أن قوات الأمن أطلقت النار من فوق أسطح المنازل، موضحةً أنّ الحملة نفذتها الشرطة والحرس الثوري ومليشيات الباسيج.


#إيران
#ثورة
#قتلى
#احتجاجات

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

النيابة العامة تأمر بتفتيش مقر "مدى مصر"
النيابة العامة تأمر بتفتيش مقر "مدى مصر"

2019-11-25

سورية: مقتل مدنيين في غارات للنظام وروسيا على إدلب
سورية: مقتل مدنيين في غارات للنظام وروسيا على إدلب

2019-11-25

قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد بتدمير 4 دول
قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد بتدمير 4 دول

2019-11-25

الأكثر قراءة

لماذا لا يزال الموت يبدو غريبًا في غزة؟

لماذا لا يزال الموت يبدو غريبًا في غزة؟

2019-11-24
نتنياهو يخضع للضغوط: انتخابات على رئاسة الليكود

نتنياهو يخضع للضغوط: انتخابات على رئاسة الليكود

2019-11-24
إدانة الشيخ رائد صلاح بـ

إدانة الشيخ رائد صلاح بـ"التحريض" و"دعم وتأييد منظمة محظورة"

2019-11-24
بوادر تمرد بالليكود: التماس للعليا واتساع المطالبة باستقالة نتنياهو

بوادر تمرد بالليكود: التماس للعليا واتساع المطالبة باستقالة نتنياهو

2019-11-24
استطلاع: ارتفاع تمثيل كتلة اليمين على حساب ليبرمان

استطلاع: ارتفاع تمثيل كتلة اليمين على حساب ليبرمان

2019-11-24