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لجنة الإشراف على الاتفاق النووي مع إيران تجتمع في فيينا

تاريخ النشر: 26/11/2019 - 23:15

لجنة الإشراف على الاتفاق النووي مع إيران تجتمع في فيينا
(أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

تلتقي اللجنة المشرفة على اتفاق النووي مع إيران، والتي تشارك فيها خمس دول، في فيينا الأسبوع المقبل، وسط تزايد المخاوف من انهيار الاتفاق.

وسيلتقي مسؤولون من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بمندوبين إيرانيين في السادس من كانون الأول/ديسمبر، بعد أسبوعين من مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران بشرح وجود آثار اليورانيوم في موقع غير معلن قرب طهران.

ويتعرض الاتفاق النووي المبرم في 2015، بهدف الحد من أنشطة طهران النووية، لخطر الانهيار، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي وإعادة فرضها عقوبات على طهران ما دفعها إلى خرق بعض بنود الاتفاق.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "سيُعقد اجتماع للجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق) في فيينا في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2019".

وأضاف "ستترأس اللجنة المشتركة الأمينة العامة لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، هيلغا ماريا شميد، وستحضرها مجموعة الدول الأوروبية الثلاث+2 (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة مع روسيا والصين) وإيران".

ولم تؤد الجهود الأوروبية لحماية إيران من آثار العقوبات الأميركية من خلال إنشاء آلية لمواصلة التجارة المشروعة مع الجمهورية الإسلامية، إلى نتيجة، ما أثار استياء طهران.

ويتزايد قلق الاتحاد الأوروبي من أن تتراجع طهران عن التزاماتها، وتكثّف تخصيب اليورانيوم. وحذرت ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر من أنه يمكن تفعيل آلية حل النزاع الواردة في الاتفاق إذا واصلت إيران السير في هذا الاتجاه.

ولهذه الآلية مراحل عديدة والعديد من المهل النهائية، ولكن بعد عملية ربما تستغرق عدة أشهر، يمكن أن تتوج في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالتصويت على ما إذا كان لا يزال يتعين مواصلة تخفيف العقوبات التي رفعت عن إيران بموجب الاتفاق.


#الاتفاق النووي
#إيران
#بريطانيا
#فرنسا
#ألمانيا
#الصين
#روسيا

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