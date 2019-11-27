  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزيرة كريت

تاريخ النشر: 27/11/2019 - 11:44

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزيرة كريت
كريت (توضيحية)
عرب ٤٨ / أ.ف.ب.

هزّ زلزال بقوة 6.1 درجات جزيرة كريت اليونانية، اليوم الأربعاء، وشعر به السكان في مناطق أخرى في البلاد، وفق مسؤولين.

وأشار محافظ كريت، ستافروس أرناوتاكيس، في التلفزيون الرسمي، إلى أنه "كان زلزالا كبيرا، شعرت به كل الجزيرة ولحسن الحظ لم ترد تقارير عن وقوع أضرار".

وقال مرصد أثينا أن الزلزال وقع الساعة 9:23 صباحا بالتوقيت المحلي وعلى عمق أكثر من 70 كلم.

وضرب الزلزال بعد يوم على زلزال بقوة 6.4 درجات في ألبانيا، وأسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة المئات بجروح.

وبعد وقت قصير على الزلزال في ألبانيا، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات البوسنة، وفق ما أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أمس.

وتقع اليونان على خط صدع زلزالي كبير وكثيرا ما تتعرض لزلزال لكنها نادرا ما توقع ضحايا.

وفي تموز/يوليو 2017 أدى زلزال بقوة 6.7 درجات إلى مقتل شخصين في جزيرة كوس ببحر إيجه، وتسبب بأضرار كبيرة.


#جزيرة كريت
#زلزال

حوارات

علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية
علي موسى: "ذاكرة المكان" محاولة لمحاورة السائد في الذاكرة الجماعية الفلسطينية

2019-11-16

حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة
حوار | أبو بدر: الاكتظاظ يحوّل بلداتنا إلى أوكار للعنف والجريمة

2019-11-09

د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود
د. بريك: غانتس يستخدم "المشتركة" للضغط على الليكود

2019-11-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

خامنئي يصف الاحتجاجات بـ"مؤامرة خطيرة جدا" تم إحباطها
خامنئي يصف الاحتجاجات بـ"مؤامرة خطيرة جدا" تم إحباطها

2019-11-27

العفو الدولية: نظام السيسي يقيم نظاما موازيا للعدالة
العفو الدولية: نظام السيسي يقيم نظاما موازيا للعدالة

2019-11-27

النواب الأميركي يحض ترامب على المشاركة بجلسة عزله
النواب الأميركي يحض ترامب على المشاركة بجلسة عزله

2019-11-27

الأكثر قراءة

استشهاد الأسير سامي أبو دياك في سجون الاحتلال

استشهاد الأسير سامي أبو دياك في سجون الاحتلال

2019-11-26
تمرد بالليكود:

تمرد بالليكود: "تعاون بين ساعر وإدلشتاين"

2019-11-26
الهلال الأحمر: إصابة 63 فلسطينيا خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

الهلال الأحمر: إصابة 63 فلسطينيا خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

2019-11-26
اقتراح جديد: نتنياهو رئيس حكومة لأشهر ثم غانتس لسنتين

اقتراح جديد: نتنياهو رئيس حكومة لأشهر ثم غانتس لسنتين

2019-11-26
ملفات نتنياهو: قلق أميركي من هجوم إسرائيلي محتمل ضد إيران

ملفات نتنياهو: قلق أميركي من هجوم إسرائيلي محتمل ضد إيران

2019-11-26