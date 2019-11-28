ألبانيا: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 30 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غربي العاصمة الألبانية، تيرانا، إلى 30 قتيلا، وفق آخر الإحصائيات الرسمية.

وأعلنت وزارة الدفاع الألبانية، في بيان، مساء أمس الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الضحايا من 27 إلى 30 قتيلا في الزلزال الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي. وأضافت أن الضحايا سقطوا في مدن: ليزهي، ودوريس، وكرويه، وأماكن أخرى.

ولا تزال فرق الإنقاذ والبحث تعمل على مدار الساعة منذ وقوع الزلزال، مع احتمال ارتفاع عدد الضحايا والمصابين، إثر استمرار تواجد أشخاص محاصرين تحت الأنقاض.

وفي دوريس، ثاني أكبر مدينة في ألبانيا، أمضى المواطنون ليلتهم في الخيام والشوارع تحسبا من أي هزات ارتدادية.

وشهدت ألبانيا، الثلاثاء الماضي، زلزالا بقوة 6.4 درجات، أسفر عن مقتل 30 شخصًا وإصابة 658، حسب آخر حصيلة رسمية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن مركز الزلزال على بعد 30 كيلومترا شمال غربي تيرانا، وعلى عمق 20 كيلومترا، حسب المصدر ذاته.

كما سجلت الهيئة، الثلاثاء، عشرات الهزات الارتدادية بثلاثة مقاييس أولية تتراوح بين 5.1 و5.4 درجات.

وفي السياق، قررت الرئاسة الألبانية تنكيس الأعلام إلى النصف حدادا على ضحايا الزلزال. وصباح الثلاثاء، أرسلت تركيا واليونان وإيطاليا وكوسوفو والجبل الأسود ورومانيا وصربيا طواقم إنقاذ إلى ألبانيا.