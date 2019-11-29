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تجارب صاروخية في كوريا الشمالية وأميركا تكتفي بالتعليق

تاريخ النشر: 29/11/2019 - 09:33

تجارب صاروخية في كوريا الشمالية وأميركا تكتفي بالتعليق
كيم جونغ أون (أ.ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

أشرف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أمس الخميس، على اختبار جديد "لقاذفة صواريخ حجمها كبير جدا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، صباح اليوم الجمعة، ملمحة بذلك إلى أنها قد تكون الأحدث من هذه المعدات.

و أفاد الإعلان المقتضب الصادر عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن بيونغ يانغ أطلقت قذيفتين شرقا من إقليم "هامغيونغ" الجنوبي سقطتا في بحر اليابان المعروف أيضا باسم البحر الشرقي.

وأضاف أن إطلاق القذيفتين تم الخميس عند الساعة 16:59 بالتوقيت المحلي، أي في ساعات الفجر الأولى في واشنطن تزامنا مع بدء عيد الشكر في الولايات المتحدة، أكبر عطلة سنوية أميركية.

(أ.ب.)

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت أن بيونغ يانغ أطلقت أمس في عيد الشكر وهو يوم عطلة في الولايات المتحدة "قذيفتين لم تحدد طبيعتهما". وجاء إطلاق القذيفتين بينما ما زالت المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ حول البرنامج النووي الكوري الشمالي، في مأزق.

ورأى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن إطلاق القذيفتين يشكل "تحديا جديا" للأسرة الدولية.

وقالت الوكالة إن هذا الاختبار "كان هدفه تقييم" القدرات القتالية للمنظومة "أخيرا"، موضحة أنه "أثبت التفوق العسكري والتقني لمنظومة الأسلحة وإمكانية الاعتماد عليه".

وتوحي هذه الصيغة بأن الاختبار يشكل تقدما عن التجربة التي جرت في أيلول/ سبتمبر وأعلنت الوكالة الكورية الشمالية بعدها أنه ما زال يجب اختبار بعض النقاط فيها.

وأوضحت الوكالة أن كيم أكد على ضرورة "تطوير الكثير من الأسلحة والمعدات ذات الأداء القوي من أجل الجيش هذه السنة".

(أ.ب.)

وأوضحت كبيرة المحللين في موقع "ان كي نيوز" الالكتروني الأميركي، ريتشيل مينيونغ لي، أن اللغة التي استخدمتها وكالة الأنباء توحي أيضا بأن هذا الاختبار "يمكن أن يكون الأخير" لقاذفة كبيرة جدا لصواريخ متعددة الفوهات.

وأضافت المحللة في الموقع المتمركز في سيول ويتخصص بنشر معلومات وتحليلات عن كوريا الشمالية أن "بيونغ يانغ تملك كمية كافية من الأسلحة للقيام باختبارات هذه السنة وحتى في 2020 إذا رغبت في ذلك".

وهو رابع اختبار لقاذفة صواريخ متعددة الفوهات ذات الحجم الكبير منذ آب/ أغسطس الماضي.

من جانبها، دعت واشنطن بيونغ يانغ إلى "تجنّب الاستفزازات والامتثال للالتزامات المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن الدوليّ" وذلك بعد إعلان سيول أنّ كوريا الشماليّة أطلقت الخميس "قذيفتَين لم تحدّد طبيعتهما".

وقالت وزارة الخارجيّة الأميركيّة في بيان إنّها "على عِلم بالتقارير" المتعلّقة بعمليّة إطلاق القذيفتين.

ودعا البيان بيونغ يانغ إلى "تجنّب الاستفزازات والامتثال للالتزامات المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن الدوليّ والى العودة للمفاوضات (..) لتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل".

وأتى إطلاق القذيفتين قبل يوم من ذكرى مرور سنتين على أول تجربة لصاروخ بالستي عابر للقارات من نوع "هواسونغ-15"، والذي يقول محللون انه قادر على بلوغ كل البر الأميركي.


#تجارب صاروخية
#كوريا الشمالية
#كيم يونغ أون

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