  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

سد النهضة: تأجيل الاتفاق النهائي بين مصر وإثيوبيا والسودان

تاريخ النشر: 31/01/2020 - 23:23

سد النهضة: تأجيل الاتفاق النهائي بين مصر وإثيوبيا والسودان
العمل في سد النهضة الإثيوبي (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

قررت مصر وإثيوبيا والسودان، الجمعة خلال مفاوضات في واشنطن، تأجيل توقيع اتفاق نهائي حول سد النهضة على النيل الأزرق، حتى آخر شباط/ فبراير الجاري، على أبعد تقدير.

وأفاد بيان مشترك صدر بعد اجتماعات بدأت الثلاثاء في واشنطن مع ممثلي وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، إن وزراء الدول الثلاث توصلوا إلى "اتفاق مبدئي" بشأن عدة نقاط رئيسية ضمنها الجدول الزمني لملء خزان السد الإثيوبي في المستقبل.

وتابع البيان "طلب الوزراء من الفرق الفنية والقانونية إعداد الاتفاق النهائي" من أجل "توقيع الدول الثلاث أواخر شباط/ فبراير".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعرب في وقت سابق اليوم، عن "تفاؤله" بقرب التوصل إلى اتفاق حول السد الذي يثير توترا إقليميا.

وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأثيوبي، آبيي أحمد، أبدى الرئيس الأميركي ثقته بأن "اتفاقا حول سد النهضة الأثيوبي الكبير بات وشيكا، وسيصب في صالح جميع الأطراف المعنيين".

ويتسبب هذا المشروع منذ تسع سنوات بتوتر في العلاقات بين أثيوبيا ومصر والسودان، لكن المفاوضات في شأنه تسارعت في الأشهر الأخيرة.

وكان وزراء يمثلون الدول الثلاث توصلوا إلى حل وسط منتصف كانون الثاني/ يناير في واشنطن في حضور وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي. والتقوا مجددا الثلاثاء في العاصمة الأميركية، على أمل الانتهاء الأربعاء، لكن المفاوضات استمرت حتى الجمعة.

وكانت هناك العديد من النقاط الفنية والقانونية التي لا تزال عالقة والتي أرجئ بتّها إلى المفاوضات الجارية على أمل تذليلها وإبرام اتفاق نهائي.

وتوترت العلاقات بين إثيوبيا ومصر منذ أن بدأت أديس أبابا في 2012 ببناء "سد النهضة العظيم" الذي يتوقّع أن يصبح أكبر مصدر للطاقة الكهرمائية في أفريقيا. وأثار المشروع الأثيوبي مخاوف مصر لأنّ النهر يومّن لها ما نسبته 90% من إمداداتها المائية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#مصر
#إثيوبيا
#السودان
#سد النهضة

حوارات

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها
شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها

2020-01-18

سلامة: النيولبرالية استبدلت السلام بالاقتصاد ورسخت النظام الاستعماري للاحتلال
سلامة: النيولبرالية استبدلت السلام بالاقتصاد ورسخت النظام الاستعماري للاحتلال

2020-01-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

العراق: استهداف قاعدة عسكرية تستضيف أميركيين بـ5 قذائف هاون
العراق: استهداف قاعدة عسكرية تستضيف أميركيين بـ5 قذائف هاون

2020-01-31

البنتاغون: 64 إصابة في الهجوم الإيراني على القاعدتين في العراق
البنتاغون: 64 إصابة في الهجوم الإيراني على القاعدتين في العراق

2020-01-31

إردوغان يهدد بـ"ضربة عسكرية" على سورية
إردوغان يهدد بـ"ضربة عسكرية" على سورية

2020-01-31

الأكثر قراءة

إطلاق 3 قذائف هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

إطلاق 3 قذائف هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

2020-01-31
استطلاع: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون

استطلاع: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون "صفقة القرن"

2020-01-31
إصابات بين المصلين بالمسجد الأقصى بعد اقتحام قوات الاحتلال

إصابات بين المصلين بالمسجد الأقصى بعد اقتحام قوات الاحتلال

2020-01-31
إصابة خطيرة لامرأة من باقة الغربية

إصابة خطيرة لامرأة من باقة الغربية

2020-01-31
كارتر:

كارتر: "صفقة القرن" انتهاك للقوانين الدولية

2020-01-31