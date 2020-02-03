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انتهاء مرافعة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: المطالبة بإدانة ترامب

تاريخ النشر: 03/02/2020 - 22:58

انتهاء مرافعة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: المطالبة بإدانة ترامب
النائب الديمقراطي آدم شيف (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

طالب المدّعون الديمقراطيون في ختام مرافعتهم أمام مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، بإدانة الرئيس الأميركي بالاتّهامين اللذين وجّههما إليه مجلس النواب، بعرقلة عمل الكونغرس وباستغلال السلطة.

وقال رئيس هيئة الادعاء النائب آدم شيف "لا يمكن الوثوق بأن هذا الرئيس سيفعل الصواب"، مضيفا "لن يتغيّر وأنتم تعلمون ذلك". وتابع أن "التاريخ لن يرحم دونالد ترامب"، مطالبا أعضاء المجلس بالتحلي بـ"الشجاعة للوقوف بوجهه".

وقال شيف أمام الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ، الذي سيقرر يوم الأربعاء المقبل مصير ترامب، إن مؤسسي الولايات المتحدة "أعطوكم دواء لكي تستخدموه"، مضيفا "نظموا محاكمة نزيهة وقوموا بإدانته".

ويجري مجلس الشيوخ الأربعاء الساعة 23:00 مساءً، تصويتا على الاتّهامين الموجّهين لترامب الذي يبدو واثقا من تبرئته.

ويشغل الجمهوريون 53 مقعدًا في مجلس الشيوخ مقابل 47 للديمقراطيين، علما بأن إقالة الرئيس تتطلّب غالبية ثلثي أعضاء المجلس أي 67 سناتورًا.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الديمقراطيون
#آدم شيف
#محاكمة ترامب
#عزل ترامب

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