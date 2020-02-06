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الصين: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 564 وفاة

تاريخ النشر: 06/02/2020 - 07:21

الصين: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 564 وفاة
عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى 28 ألفًا (أ.ب.)
عرب ٤٨

أعلنت السلطات الصينية، صباح اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد إلى 564 وفاة.

وذكر بيان صادر عن اللجنة الحكومية للصحة في الصين أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى 28 ألفًا و18 شخصًا، من بينها 3 آلاف 859 حالتهم خطيرة.

ولفت البيان إلى أن عدد المشتبه في إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 24 ألف و702 حالة، وأن عدد من وضعوا تحت المراقبة بسبب اتصالهم بأي شكل من الأشكال مع مصابين، ارتفع إلى 186 ألف و354 شخصًا، فيما تماثل 1153 شخصًا للشفاء.

وتشير هذه الأرقام إلى وفاة 73 حالة بالصين جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة المنقضية، كما ارتفع عدد من تأكد إصابتهم بالفيروس بمقدار 3694 حالة جديدة.

وكورونا عبارة عن عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والفيروس الجديد هو العضو السابع في هذه العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات في الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة في التنفس، فى الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019، في مدينة ووهان وسط البلاد.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#فيروس كورونا
#كورونا المستجد
#الصين

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